Пользователи IPhone теперь не смогут скачать приложение банка «Уралсиб» Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Приложение банка «Уралсиб» теперь нельзя скачать из AppStore. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Приложение пропало из списка в AppStore, хотя раньше было. Планирую менять телефон, и как скачать приложение?» — отмечает собеседница.

По телефону горячей линии банка порекомендовали клиентам с IPhone, у которых нет приложения «Уралсиб», заходить на сайт банка через браузер. «Уралсиб» банк зарегистрирован в Москве. В Екатеринбурге у банка есть четыре филиала.

Ранее URA.RU сообщало, что из AppStore пропало приложение банка «Тинькофф». ЕС ввел санкции против банка в рамках десятого пакета ограничений.