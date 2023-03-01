01 марта 2023

Приложение банка «Уралсиб» пропало из AppStore. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи IPhone теперь не смогут скачать приложение банка «Уралсиб» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Приложение банка «Уралсиб» теперь нельзя скачать из AppStore. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Приложение пропало из списка в AppStore, хотя раньше было. Планирую менять телефон, и как скачать приложение?» — отмечает собеседница.

По телефону горячей линии банка порекомендовали клиентам с IPhone, у которых нет приложения «Уралсиб», заходить на сайт банка через браузер. «Уралсиб» банк зарегистрирован в Москве. В Екатеринбурге у банка есть четыре филиала.

Ранее URA.RU сообщало, что из AppStore пропало приложение банка «Тинькофф». ЕС ввел санкции против банка в рамках десятого пакета ограничений.

Приложение банка «Уралсиб» не находится в AppStore

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Приложение банка «Уралсиб» теперь нельзя скачать из AppStore. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Приложение пропало из списка в AppStore, хотя раньше было. Планирую менять телефон, и как скачать приложение?» — отмечает собеседница. По телефону горячей линии банка порекомендовали клиентам с IPhone, у которых нет приложения «Уралсиб», заходить на сайт банка через браузер. «Уралсиб» банк зарегистрирован в Москве. В Екатеринбурге у банка есть четыре филиала. Ранее URA.RU сообщало, что из AppStore пропало приложение банка «Тинькофф». ЕС ввел санкции против банка в рамках десятого пакета ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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