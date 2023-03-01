01 марта 2023

«Тинькофф банк» удалили из App Store. Скрин

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Офис банка Тинькофф в Перми, Тинькофф офис банк пермь центр
Приложение банка «Тинькофф» пропало из App Store Фото:

Приложение банка «Тинькофф» больше нельзя скачать на App Store. Об это сообщают читатели URA.RU.

«Приложение „Тинькофф банка“ пропало из App Store», — сообщают читатели URA.RU. Ранее банк «Тинькофф» попал под санкции Евросоюза.

Приложение «Тинькофф» нельзя скачать из App Store

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Приложение банка «Тинькофф» больше нельзя скачать на App Store. Об это сообщают читатели URA.RU. «Приложение „Тинькофф банка“ пропало из App Store», — сообщают читатели URA.RU. Ранее банк «Тинькофф» попал под санкции Евросоюза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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