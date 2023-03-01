Приложение банка «Тинькофф» пропало из App Store
Приложение банка «Тинькофф» больше нельзя скачать на App Store. Об это сообщают читатели URA.RU.
«Приложение „Тинькофф банка“ пропало из App Store», — сообщают читатели URA.RU. Ранее банк «Тинькофф» попал под санкции Евросоюза.
Приложение «Тинькофф» нельзя скачать из App Store
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!