Участок челябинской трассы перекроют из-за установки пешеходного перехода

03 марта 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Участок трассы у поселка Федоровка перекроют на 40 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок трассы М-5 «Урал» в Челябинской области в районе поселка Федоровка перекроют для установки надземного пешеходного перехода. Как сообщили URA.RU в пресс-службе упрдор «Южный Урал», время ограничения составит 40 минут. «Вводится организации временного перекрытия с полной остановкой движения единовременно с 23:00 до 23:40 часов 6 марта 2023 года. Данная мера связана с проведением работ по установке надземного модульного пешеходного перехода», — сообщили URA.RU в упрдор «Южный Урал». В управлении отметили, что также на участке трассы почти на три часа введут ограничение скорости. Автомобилистов просят принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Всю неделю на трассе от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль вводятся ограничения для движения фур, маршрутных такси и автобусов из-за погодных условий. Водителям советуют по возможности отказаться от дальних поездок.

Участок трассы М-5 «Урал» в Челябинской области в районе поселка Федоровка перекроют для установки надземного пешеходного перехода. Как сообщили URA.RU в пресс-службе упрдор «Южный Урал», время ограничения составит 40 минут. «Вводится организации временного перекрытия с полной остановкой движения единовременно с 23:00 до 23:40 часов 6 марта 2023 года. Данная мера связана с проведением работ по установке надземного модульного пешеходного перехода», — сообщили URA.RU в упрдор «Южный Урал». В управлении отметили, что также на участке трассы почти на три часа введут ограничение скорости. Автомобилистов просят принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Всю неделю на трассе от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль вводятся ограничения для движения фур, маршрутных такси и автобусов из-за погодных условий. Водителям советуют по возможности отказаться от дальних поездок.