Участок челябинской трассы перекроют из-за установки пешеходного перехода

Участок трассы М-5 «Урал» в Челябинской области в районе поселка Федоровка перекроют для установки надземного пешеходного перехода. Как сообщили URA.RU в пресс-службе упрдор «Южный Урал», время ограничения составит 40 минут.
«Вводится организации временного перекрытия с полной остановкой движения единовременно с 23:00 до 23:40 часов 6 марта 2023 года. Данная мера связана с проведением работ по установке надземного модульного пешеходного перехода», — сообщили URA.RU в упрдор «Южный Урал».
В управлении отметили, что также на участке трассы почти на три часа введут ограничение скорости. Автомобилистов просят принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
Всю неделю на трассе от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль вводятся ограничения для движения фур, маршрутных такси и автобусов из-за погодных условий. Водителям советуют по возможности отказаться от дальних поездок.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.