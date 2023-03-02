02 марта 2023

На челябинской трассе до границы с Башкортостаном ограничили движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, инспектор дпс
Ориентировочно ограничения могут снять 3 марта в 16 часов Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области до границы с Башкортостаном 3 марта временно ограничили движение. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», ограничение действует для пассажирского и грузового транспорта.

«С 09:00 часов 3 марта вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузовых автомобилей. Участок на трассе М-5 до границы с Башкортостаном для пассажирского транспорта — от поворота на Усть-Катав, для грузовиков — от развязки на Чебаркуль», — отметили в упрдор «Южный Урал».

Причиной для ограничений стали сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости. В ведомстве назвали примерное время снятия ограничений — в 16 часов пятницы.

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На трассе М-5 в Челябинской области до границы с Башкортостаном 3 марта временно ограничили движение. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», ограничение действует для пассажирского и грузового транспорта. «С 09:00 часов 3 марта вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузовых автомобилей. Участок на трассе М-5 до границы с Башкортостаном для пассажирского транспорта — от поворота на Усть-Катав, для грузовиков — от развязки на Чебаркуль», — отметили в упрдор «Южный Урал». Причиной для ограничений стали сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости. В ведомстве назвали примерное время снятия ограничений — в 16 часов пятницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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