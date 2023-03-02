На челябинской трассе до границы с Башкортостаном ограничили движение

03 марта 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Ориентировочно ограничения могут снять 3 марта в 16 часов Фото: Сергей Русанов © URA.RU На трассе М-5 в Челябинской области до границы с Башкортостаном 3 марта временно ограничили движение. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», ограничение действует для пассажирского и грузового транспорта. «С 09:00 часов 3 марта вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузовых автомобилей. Участок на трассе М-5 до границы с Башкортостаном для пассажирского транспорта — от поворота на Усть-Катав, для грузовиков — от развязки на Чебаркуль», — отметили в упрдор «Южный Урал». Причиной для ограничений стали сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости. В ведомстве назвали примерное время снятия ограничений — в 16 часов пятницы.

На трассе М-5 в Челябинской области до границы с Башкортостаном 3 марта временно ограничили движение. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», ограничение действует для пассажирского и грузового транспорта. «С 09:00 часов 3 марта вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузовых автомобилей. Участок на трассе М-5 до границы с Башкортостаном для пассажирского транспорта — от поворота на Усть-Катав, для грузовиков — от развязки на Чебаркуль», — отметили в упрдор «Южный Урал». Причиной для ограничений стали сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости. В ведомстве назвали примерное время снятия ограничений — в 16 часов пятницы.