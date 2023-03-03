03 марта 2023
02 марта 2023

Стас Пьеха выступил перед матерями и женами мобилизованных в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный бал «Русская красавица». Екатеринбург, пьеха стас
Стас Пьеха выступил на вечеринке в Тюмени Фото:
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Мобилизация в России

В преддверии 8 марта для жен и матерей тюменских мобилизованных устроили праздничную вечеринку, на которую пригласили известного исполнителя Стаса Пьеху. Об этом рассказала глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова.

«Теплый праздничный вечер провела вчера вместе с женами и мамами наших мобилизованных ребят. Накануне 8 Марта замечательный праздник подарили женщинам благотворительный фонд „Золотые ворота Сибири“ и партия „Единая Россия“. Я поблагодарила мам за воспитание сыновей — защитников Родины, а жен — за любовь, которая дает бойцам силы. Кульминацией вечера стал концерт Стаса Пьехи. Под его лиричные песни танцевал весь зал», — написала в своем telegram-канале Иванова.

Также на мероприятии присутствовали члены Тюменской областной думы Ольга Швецова и Андрей Артюхов. Они выступили с речью, в которой поздравили женщин с наступающим праздником и передали свои слова поддержки.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюмени объединятся с бизнесменами и офицерами для организации особого подарка женам и матерям мобилизованных бойцов. Они организуют для них «день красоты» и фотосессию.

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В преддверии 8 марта для жен и матерей тюменских мобилизованных устроили праздничную вечеринку, на которую пригласили известного исполнителя Стаса Пьеху. Об этом рассказала глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова. «Теплый праздничный вечер провела вчера вместе с женами и мамами наших мобилизованных ребят. Накануне 8 Марта замечательный праздник подарили женщинам благотворительный фонд „Золотые ворота Сибири“ и партия „Единая Россия“. Я поблагодарила мам за воспитание сыновей — защитников Родины, а жен — за любовь, которая дает бойцам силы. Кульминацией вечера стал концерт Стаса Пьехи. Под его лиричные песни танцевал весь зал», — написала в своем telegram-канале Иванова. Также на мероприятии присутствовали члены Тюменской областной думы Ольга Швецова и Андрей Артюхов. Они выступили с речью, в которой поздравили женщин с наступающим праздником и передали свои слова поддержки. Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюмени объединятся с бизнесменами и офицерами для организации особого подарка женам и матерям мобилизованных бойцов. Они организуют для них «день красоты» и фотосессию.
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