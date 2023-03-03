Стас Пьеха выступил перед матерями и женами мобилизованных в Тюмени. Фото

04 марта 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Стас Пьеха выступил на вечеринке в Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В преддверии 8 марта для жен и матерей тюменских мобилизованных устроили праздничную вечеринку, на которую пригласили известного исполнителя Стаса Пьеху. Об этом рассказала глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова. «Теплый праздничный вечер провела вчера вместе с женами и мамами наших мобилизованных ребят. Накануне 8 Марта замечательный праздник подарили женщинам благотворительный фонд „Золотые ворота Сибири“ и партия „Единая Россия“. Я поблагодарила мам за воспитание сыновей — защитников Родины, а жен — за любовь, которая дает бойцам силы. Кульминацией вечера стал концерт Стаса Пьехи. Под его лиричные песни танцевал весь зал», — написала в своем telegram-канале Иванова. Также на мероприятии присутствовали члены Тюменской областной думы Ольга Швецова и Андрей Артюхов. Они выступили с речью, в которой поздравили женщин с наступающим праздником и передали свои слова поддержки. Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюмени объединятся с бизнесменами и офицерами для организации особого подарка женам и матерям мобилизованных бойцов. Они организуют для них «день красоты» и фотосессию. Фото: telegram-канал Светланы Ивановой

В преддверии 8 марта для жен и матерей тюменских мобилизованных устроили праздничную вечеринку, на которую пригласили известного исполнителя Стаса Пьеху. Об этом рассказала глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова. «Теплый праздничный вечер провела вчера вместе с женами и мамами наших мобилизованных ребят. Накануне 8 Марта замечательный праздник подарили женщинам благотворительный фонд „Золотые ворота Сибири“ и партия „Единая Россия“. Я поблагодарила мам за воспитание сыновей — защитников Родины, а жен — за любовь, которая дает бойцам силы. Кульминацией вечера стал концерт Стаса Пьехи. Под его лиричные песни танцевал весь зал», — написала в своем telegram-канале Иванова. Также на мероприятии присутствовали члены Тюменской областной думы Ольга Швецова и Андрей Артюхов. Они выступили с речью, в которой поздравили женщин с наступающим праздником и передали свои слова поддержки. Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюмени объединятся с бизнесменами и офицерами для организации особого подарка женам и матерям мобилизованных бойцов. Они организуют для них «день красоты» и фотосессию.