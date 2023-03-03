03 марта 2023

Организатору митинга памяти Немцова, пожаловавшемуся на мэрию Перми, отказали в суде

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг памяти Бориса Немцова. Екатеринбург, головин дмитрий, немцов борис
Суд отказал в иске активисту, который хотел провести митинг в память о Немцове Фото:

Ленинский районный суд Перми не удовлетворил иск организатора, который обжаловал отказ мэрии в согласовании митинга в память об оппозиционном политике Борисе Немцове. Активист Михаил Касимов намеревался провести его 26 февраля.

«В ходе рассмотрения дела властями были представлены видеоматериалы и другие документальные свидетельства того, что организатор митинга неоднократно ранее нарушал закон РФ, и что совсем недавно в отношении него был составлен протокол за дискредитацию ВС РФ. Примечательно, что по совету своего адвоката организатор митинга Михаил Касимов вел себя крайне непоследовательно: поначалу отказался подтверждать факт составления протокола о нарушении им законодательства страны. Однако, в ходе судебного процесса признался, что протокол все-таки был», — рассказали URA.RU в мэрии Перми.

По данным администрации, в суде продемонстрировали видео с незаконных митингов, в которых участвовал активист, а также призывал участвовать в незаконных массовых акциях. Михаил Касимов, утверждают в мэрии, публично подтвердил, что действительно говорил об этом на представленном видео.

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Ленинский районный суд Перми не удовлетворил иск организатора, который обжаловал отказ мэрии в согласовании митинга в память об оппозиционном политике Борисе Немцове. Активист Михаил Касимов намеревался провести его 26 февраля. «В ходе рассмотрения дела властями были представлены видеоматериалы и другие документальные свидетельства того, что организатор митинга неоднократно ранее нарушал закон РФ, и что совсем недавно в отношении него был составлен протокол за дискредитацию ВС РФ. Примечательно, что по совету своего адвоката организатор митинга Михаил Касимов вел себя крайне непоследовательно: поначалу отказался подтверждать факт составления протокола о нарушении им законодательства страны. Однако, в ходе судебного процесса признался, что протокол все-таки был», — рассказали URA.RU в мэрии Перми. По данным администрации, в суде продемонстрировали видео с незаконных митингов, в которых участвовал активист, а также призывал участвовать в незаконных массовых акциях. Михаил Касимов, утверждают в мэрии, публично подтвердил, что действительно говорил об этом на представленном видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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