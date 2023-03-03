Организатору митинга памяти Немцова, пожаловавшемуся на мэрию Перми, отказали в суде

Ленинский районный суд Перми не удовлетворил иск организатора, который обжаловал отказ мэрии в согласовании митинга в память об оппозиционном политике Борисе Немцове. Активист Михаил Касимов намеревался провести его 26 февраля.
«В ходе рассмотрения дела властями были представлены видеоматериалы и другие документальные свидетельства того, что организатор митинга неоднократно ранее нарушал закон РФ, и что совсем недавно в отношении него был составлен протокол за дискредитацию ВС РФ. Примечательно, что по совету своего адвоката организатор митинга Михаил Касимов вел себя крайне непоследовательно: поначалу отказался подтверждать факт составления протокола о нарушении им законодательства страны. Однако, в ходе судебного процесса признался, что протокол все-таки был», — рассказали URA.RU в мэрии Перми.
По данным администрации, в суде продемонстрировали видео с незаконных митингов, в которых участвовал активист, а также призывал участвовать в незаконных массовых акциях. Михаил Касимов, утверждают в мэрии, публично подтвердил, что действительно говорил об этом на представленном видео.
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