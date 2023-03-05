Олег Голиков назвал мягкого зайца талисманом, который приблизит победу в СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков показал мягкую игрушку, которую ему прислала 6-летняя жительница Карабаша Софья. По словам парламентария, этот мягкий заяц поможет победить в спецоперации на Украине.

«Этот зайчик спасает нам жизнь, помогает бороться с врагом, и вообще это наш талисман. Теперь победа точно будет за нами», — сказал Голиков на видео, опубликованном в его telegram-канале.

По словам Голикова, после победы его группа приедет к девочке и вернет ей игрушку. Военный заяц будет оберегать подразделение до победного конца.

Голиков одним из первых депутатов Госдумы начал участвовать в спецоперации. Во время частичной мобилизации он получил повестку и отправился на фронт. В середине января парламентарий продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.