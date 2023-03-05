05 марта 2023
04 марта 2023

Челябинский депутат-фронтовик показал талисман, который принесет победу в СВО. Видео

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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Олег Голиков назвал мягкого зайца талисманом, который приблизит победу в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков показал мягкую игрушку, которую ему прислала 6-летняя жительница Карабаша Софья. По словам парламентария, этот мягкий заяц поможет победить в спецоперации на Украине.

«Этот зайчик спасает нам жизнь, помогает бороться с врагом, и вообще это наш талисман. Теперь победа точно будет за нами», — сказал Голиков на видео, опубликованном в его telegram-канале.

По словам Голикова, после победы его группа приедет к девочке и вернет ей игрушку. Военный заяц будет оберегать подразделение до победного конца.

Голиков одним из первых депутатов Госдумы начал участвовать в спецоперации. Во время частичной мобилизации он получил повестку и отправился на фронт. В середине января парламентарий продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.

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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков показал мягкую игрушку, которую ему прислала 6-летняя жительница Карабаша Софья. По словам парламентария, этот мягкий заяц поможет победить в спецоперации на Украине. «Этот зайчик спасает нам жизнь, помогает бороться с врагом, и вообще это наш талисман. Теперь победа точно будет за нами», — сказал Голиков на видео, опубликованном в его telegram-канале. По словам Голикова, после победы его группа приедет к девочке и вернет ей игрушку. Военный заяц будет оберегать подразделение до победного конца. Голиков одним из первых депутатов Госдумы начал участвовать в спецоперации. Во время частичной мобилизации он получил повестку и отправился на фронт. В середине января парламентарий продлил контракт с Минобороны РФ на три месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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