Итальянский бизнес просит власти снять санкции с России

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Итальянские предприниматели просят отменить санкции связанные с авиацией
Итальянские предприниматели просят отменить санкции связанные с авиацией Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Итальянские предприниматели намерены убедить власти пересмотреть ограничительные меры против России, особо выделяя санкции в авиационной сфере. Об этом рассказал президент Итало-российской торговой палаты Венченцо Трани.

«Две недели назад я просил аппарат премьер-министра обсудить эти важные моменты во взаимоотношениях между Италией и Россией», — передает его слова РБК. Он предложил поэтапное снятие ограничений, начиная с наиболее вредящих итальянской экономике.

Трани также поддержал инициативу главы Американской торговой палаты Роберта Эйджи, подготовившего доклад с предложениями по отмене санкций. Особое внимание в документе уделено ограничениям в авиации, запрещающим обслуживание западных самолетов в России. По мнению Трани, эти меры прежде всего вредят гражданскому населению и могут иметь трагические последствия.

Как отметил Трани, объем итальянского экспорта в Россию сократился вдвое — с восьми-девяти млрд евро до четырех млрд в год. Такие потери происходят в период, когда другие страны наращивают свое присутствие на российском рынке.

Ранее Великобритания ввела новые санкции против 20 физических лиц и 62 российских организаций. В список ограничений попали 100 нефтяных танкеров из «теневого флота» РФ и 18 судов, используемых для обхода предыдущих санкций. Однако экономист  Анастасия Букреева уверена, что страны Запада вредят сами себе, так как теневой флот продолжает работать, передает 360.ru.

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Итальянские предприниматели намерены убедить власти пересмотреть ограничительные меры против России, особо выделяя санкции в авиационной сфере. Об этом рассказал президент Итало-российской торговой палаты Венченцо Трани. «Две недели назад я просил аппарат премьер-министра обсудить эти важные моменты во взаимоотношениях между Италией и Россией», — передает его слова РБК. Он предложил поэтапное снятие ограничений, начиная с наиболее вредящих итальянской экономике. Трани также поддержал инициативу главы Американской торговой палаты Роберта Эйджи, подготовившего доклад с предложениями по отмене санкций. Особое внимание в документе уделено ограничениям в авиации, запрещающим обслуживание западных самолетов в России. По мнению Трани, эти меры прежде всего вредят гражданскому населению и могут иметь трагические последствия. Как отметил Трани, объем итальянского экспорта в Россию сократился вдвое — с восьми-девяти млрд евро до четырех млрд в год. Такие потери происходят в период, когда другие страны наращивают свое присутствие на российском рынке. Ранее Великобритания ввела новые санкции против 20 физических лиц и 62 российских организаций. В список ограничений попали 100 нефтяных танкеров из «теневого флота» РФ и 18 судов, используемых для обхода предыдущих санкций. Однако экономист  Анастасия Букреева уверена, что страны Запада вредят сами себе, так как теневой флот продолжает работать, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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