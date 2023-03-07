В Перми появился новый бренд одежды на основе культового арт-объекта

Пермские дизайнеры создали модный бренд одежды «Счастье не за горами»

08 марта 2023 в 20:46 Размер текста - 17 +

Пермские дизайнеры взяли за основу бренда культовый арт-объект Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Перми появился новый бренд модной одежды под названием «Счастье не за горами». Созданный стиль предполагает свободный фасон, минималистичный дизайн, который дополняется функциональностью, рассказали городские модельеры. «Создавая костюмы „Счастье не за горами“, мы хотели, чтобы они были особенными. Это относится не только к ткани и фасону, но и размерному ряду. Изделия нашего бренда комфортные, удобные и сделаны с любовью», — пояснили создатели. Об этом пишет «КП-Пермь». Пермские модельеры подчеркивают, что одежда создается из коротковолокнистого хлопка. Это позволяет моделям отлично держать форму и не подвергаться износу. Культовый арт-объект был установлен на пермской набережной в 2009 году. С того времени он стал одной из визитных карточек города и региона. В 2017 году объект «Счастье не за горами» был принят на баланс города в качестве движимого имущества. И лишь через год обрел автора.

В Перми появился новый бренд модной одежды под названием «Счастье не за горами». Созданный стиль предполагает свободный фасон, минималистичный дизайн, который дополняется функциональностью, рассказали городские модельеры. «Создавая костюмы „Счастье не за горами“, мы хотели, чтобы они были особенными. Это относится не только к ткани и фасону, но и размерному ряду. Изделия нашего бренда комфортные, удобные и сделаны с любовью», — пояснили создатели. Об этом пишет «КП-Пермь». Пермские модельеры подчеркивают, что одежда создается из коротковолокнистого хлопка. Это позволяет моделям отлично держать форму и не подвергаться износу. Культовый арт-объект был установлен на пермской набережной в 2009 году. С того времени он стал одной из визитных карточек города и региона. В 2017 году объект «Счастье не за горами» был принят на баланс города в качестве движимого имущества. И лишь через год обрел автора.