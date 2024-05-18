18 мая 2024
17 мая 2024

Пианистка Осетинская призналась в любви к пермской филармонии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа SOPRANO Михаила Турецкого. Челябинск, музыкант, пианино, рояль, клавиши
Известная российская пианистка рассказала о своих чувствах к пермской филармонии Фото:

Известная российская пианистка Полина Осетинская сказала, что любит пермскую частную филармонию «Триумф». Видео с ее признанием опубликовано в telegram-канале филармонии.

«Люблю „Триумф“», — заявила Осетинская. Пермский «Триумф» — это единственная частная филармония в России.

Осетинская с шести лет начала выступать на сцене и была пианисткой-вундеркиндом в СССР. В настоящее время она не только занимается концертной деятельностью, но и является попечителем благотворительного фонда «Кислород», помогает больным.

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Известная российская пианистка Полина Осетинская сказала, что любит пермскую частную филармонию «Триумф». Видео с ее признанием опубликовано в telegram-канале филармонии. «Люблю „Триумф“», — заявила Осетинская. Пермский «Триумф» — это единственная частная филармония в России. Осетинская с шести лет начала выступать на сцене и была пианисткой-вундеркиндом в СССР. В настоящее время она не только занимается концертной деятельностью, но и является попечителем благотворительного фонда «Кислород», помогает больным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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