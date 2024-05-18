Известная российская пианистка рассказала о своих чувствах к пермской филармонии
Известная российская пианистка Полина Осетинская сказала, что любит пермскую частную филармонию «Триумф». Видео с ее признанием опубликовано в telegram-канале филармонии.
«Люблю „Триумф“», — заявила Осетинская. Пермский «Триумф» — это единственная частная филармония в России.
Осетинская с шести лет начала выступать на сцене и была пианисткой-вундеркиндом в СССР. В настоящее время она не только занимается концертной деятельностью, но и является попечителем благотворительного фонда «Кислород», помогает больным.
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