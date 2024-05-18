Бывший пермский депутат Скутин стал владельцем транспортной фирмы

Экс-депутат заксобрания Пермского края Виктор Скутин стал владельцем компании «Стройинвест сервис», которая занимается грузоперевозками. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.
«Владелец ООО „Стройинвест сервис“ с 13 мая — Скутин Виктор Александрович. Его доля в уставном капитале компании составляет 100%. Вид деятельности фирмы: автомобильные грузоперевозки», — указано в сервисе.
Скутин был депутатом краевого заксобрания с 2006-го по 2011 год. Он обучался в Пермском высшем командно-инженерном училище ракетных войск имени маршала Чуйкова. Там он получил специальность инженера по системам управления летательными аппаратами. Экс-парламентарий женат, воспитывает двоих сыновей, сообщается в открытых данных.
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Экс-депутат заксобрания Пермского края Виктор Скутин стал владельцем компании «Стройинвест сервис», которая занимается грузоперевозками. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС. «Владелец ООО „Стройинвест сервис“ с 13 мая — Скутин Виктор Александрович. Его доля в уставном капитале компании составляет 100%. Вид деятельности фирмы: автомобильные грузоперевозки», — указано в сервисе. Скутин был депутатом краевого заксобрания с 2006-го по 2011 год. Он обучался в Пермском высшем командно-инженерном училище ракетных войск имени маршала Чуйкова. Там он получил специальность инженера по системам управления летательными аппаратами. Экс-парламентарий женат, воспитывает двоих сыновей, сообщается в открытых данных.