Пермячка начала бороться за мужа-грека, которого могут депортировать из России

19 мая 2024 в 03:33 Размер текста - 17 +

Супруги купили небольшой домик в деревне Чайковского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Пермского края Фотини Волкова вместе со своим мужем Иоаннисом Георгиопулосом, рожденным в Греции, пытаются решить вопрос с депортацией супруга из РФ. По словам пермячки, проблема возникла из-за визы. «Иоаннису не продлили визу, потому что он из „недружественной страны“. Срок визы скоро закончится, и мужа выдворят из России. Мы предлагали сотрудникам УФМС оформить Иоанниса как беженца, но получили отказ», — рассказала жительница Прикамья в интервью telegram-каналу Baza. Пара познакомилась 20 лет назад в Греции. Они влюбились друг в друга и быстро поженились. Супруги проживали в Афинах. В прошлом году у пермячки заболела мама. Семья была вынуждена переехать в Пермский край. Георгиопулос получил гостевую визу на год. Жена устроилась на работу, а муж взял на себя уход за больной тещей, которая не встает с кровати. Грек не может работать, так как еще не выучил русский язык. Сейчас Волкова оказалась перед сложным выбором. Ей придется либо оставить больную на попечение сестры и вернуться в Грецию, либо развестись с мужем после 20 лет совместной жизни и остаться жить в Прикамье. Георгиопулос сам отмечает, что ему нравится жить в пермской деревне, он хочет остаться в России. Мужчина просит помочь и обещает выучить русский язык. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Пермского края Фотини Волкова вместе со своим мужем Иоаннисом Георгиопулосом, рожденным в Греции, пытаются решить вопрос с депортацией супруга из РФ. По словам пермячки, проблема возникла из-за визы. «Иоаннису не продлили визу, потому что он из „недружественной страны“. Срок визы скоро закончится, и мужа выдворят из России. Мы предлагали сотрудникам УФМС оформить Иоанниса как беженца, но получили отказ», — рассказала жительница Прикамья в интервью telegram-каналу Baza. Пара познакомилась 20 лет назад в Греции. Они влюбились друг в друга и быстро поженились. Супруги проживали в Афинах. В прошлом году у пермячки заболела мама. Семья была вынуждена переехать в Пермский край. Георгиопулос получил гостевую визу на год. Жена устроилась на работу, а муж взял на себя уход за больной тещей, которая не встает с кровати. Грек не может работать, так как еще не выучил русский язык. Сейчас Волкова оказалась перед сложным выбором. Ей придется либо оставить больную на попечение сестры и вернуться в Грецию, либо развестись с мужем после 20 лет совместной жизни и остаться жить в Прикамье. Георгиопулос сам отмечает, что ему нравится жить в пермской деревне, он хочет остаться в России. Мужчина просит помочь и обещает выучить русский язык.