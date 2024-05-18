18 мая 2024
17 мая 2024

Пермячка начала бороться за мужа-грека, которого могут депортировать из России

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, сельские жители, село, деревня
Супруги купили небольшой домик в деревне Чайковского района Фото:

Жительница Пермского края Фотини Волкова вместе со своим мужем Иоаннисом Георгиопулосом, рожденным в Греции, пытаются решить вопрос с депортацией супруга из РФ. По словам пермячки, проблема возникла из-за визы.

«Иоаннису не продлили визу, потому что он из „недружественной страны“. Срок визы скоро закончится, и мужа выдворят из России. Мы предлагали сотрудникам УФМС оформить Иоанниса как беженца, но получили отказ», — рассказала жительница Прикамья в интервью telegram-каналу Baza.

Пара познакомилась 20 лет назад в Греции. Они влюбились друг в друга и быстро поженились. Супруги проживали в Афинах. В прошлом году у пермячки заболела мама. Семья была вынуждена переехать в Пермский край.

Георгиопулос получил гостевую визу на год. Жена устроилась на работу, а муж взял на себя уход за больной тещей, которая не встает с кровати. Грек не может работать, так как еще не выучил русский язык.

Сейчас Волкова оказалась перед сложным выбором. Ей придется либо оставить больную на попечение сестры и вернуться в Грецию, либо развестись с мужем после 20 лет совместной жизни и остаться жить в Прикамье.

Георгиопулос сам отмечает, что ему нравится жить в пермской деревне, он хочет остаться в России. Мужчина просит помочь и обещает выучить русский язык.

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Жительница Пермского края Фотини Волкова вместе со своим мужем Иоаннисом Георгиопулосом, рожденным в Греции, пытаются решить вопрос с депортацией супруга из РФ. По словам пермячки, проблема возникла из-за визы. «Иоаннису не продлили визу, потому что он из „недружественной страны“. Срок визы скоро закончится, и мужа выдворят из России. Мы предлагали сотрудникам УФМС оформить Иоанниса как беженца, но получили отказ», — рассказала жительница Прикамья в интервью telegram-каналу Baza. Пара познакомилась 20 лет назад в Греции. Они влюбились друг в друга и быстро поженились. Супруги проживали в Афинах. В прошлом году у пермячки заболела мама. Семья была вынуждена переехать в Пермский край. Георгиопулос получил гостевую визу на год. Жена устроилась на работу, а муж взял на себя уход за больной тещей, которая не встает с кровати. Грек не может работать, так как еще не выучил русский язык. Сейчас Волкова оказалась перед сложным выбором. Ей придется либо оставить больную на попечение сестры и вернуться в Грецию, либо развестись с мужем после 20 лет совместной жизни и остаться жить в Прикамье. Георгиопулос сам отмечает, что ему нравится жить в пермской деревне, он хочет остаться в России. Мужчина просит помочь и обещает выучить русский язык.
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