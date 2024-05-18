Житель Кинешмы забрал к себе кошечку, которую хотели сжечь пермяки

19 мая 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Житель Ивановской области забрал себе кошку, над которой издевались в Пермском крае (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Максим Зинов из города Кинешмы (Ивановская область) узнал о трагической судьбе кошки, которую хотели сжечь на птицефабрике «Комсомольская» в Пермском крае. Он приехал в Прикамье и забрал обгоревшее животное себе. Об этом сообщила телекомпания «Рифей-Пермь». «Я приехал в Пермский край из Кинешмы за 1100 километров, когда узнал о трагедии с кошками, которых пытались сжечь в печи на пермской птицефабрике. Взял себе кошечку по кличке „Удача“. У нее уже зажили лапки и отрастают усы», — передает телеканал слова Зинова. Ранее жительница Перми забрала к себе домой кота Феникса, которого хотели заживо сжечь на птицефабрике «Комсомольская». У котика отросла шерсть, он чувствует себя хорошо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Максим Зинов из города Кинешмы (Ивановская область) узнал о трагической судьбе кошки, которую хотели сжечь на птицефабрике «Комсомольская» в Пермском крае. Он приехал в Прикамье и забрал обгоревшее животное себе. Об этом сообщила телекомпания «Рифей-Пермь». «Я приехал в Пермский край из Кинешмы за 1100 километров, когда узнал о трагедии с кошками, которых пытались сжечь в печи на пермской птицефабрике. Взял себе кошечку по кличке „Удача“. У нее уже зажили лапки и отрастают усы», — передает телеканал слова Зинова. Ранее жительница Перми забрала к себе домой кота Феникса, которого хотели заживо сжечь на птицефабрике «Комсомольская». У котика отросла шерсть, он чувствует себя хорошо.