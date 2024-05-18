Житель Кинешмы забрал к себе кошечку, которую хотели сжечь пермяки

Максим Зинов из города Кинешмы (Ивановская область) узнал о трагической судьбе кошки, которую хотели сжечь на птицефабрике «Комсомольская» в Пермском крае. Он приехал в Прикамье и забрал обгоревшее животное себе. Об этом сообщила телекомпания «Рифей-Пермь».
«Я приехал в Пермский край из Кинешмы за 1100 километров, когда узнал о трагедии с кошками, которых пытались сжечь в печи на пермской птицефабрике. Взял себе кошечку по кличке „Удача“. У нее уже зажили лапки и отрастают усы», — передает телеканал слова Зинова.
Ранее жительница Перми забрала к себе домой кота Феникса, которого хотели заживо сжечь на птицефабрике «Комсомольская». У котика отросла шерсть, он чувствует себя хорошо.
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Максим Зинов из города Кинешмы (Ивановская область) узнал о трагической судьбе кошки, которую хотели сжечь на птицефабрике «Комсомольская» в Пермском крае. Он приехал в Прикамье и забрал обгоревшее животное себе. Об этом сообщила телекомпания «Рифей-Пермь». «Я приехал в Пермский край из Кинешмы за 1100 километров, когда узнал о трагедии с кошками, которых пытались сжечь в печи на пермской птицефабрике. Взял себе кошечку по кличке „Удача“. У нее уже зажили лапки и отрастают усы», — передает телеканал слова Зинова. Ранее жительница Перми забрала к себе домой кота Феникса, которого хотели заживо сжечь на птицефабрике «Комсомольская». У котика отросла шерсть, он чувствует себя хорошо.