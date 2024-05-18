18 мая 2024
17 мая 2024

Житель Кинешмы забрал к себе кошечку, которую хотели сжечь пермяки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Екатеринбург, кошка, кот
Житель Ивановской области забрал себе кошку, над которой издевались в Пермском крае (архивное фото) Фото:

Максим Зинов из города Кинешмы (Ивановская область) узнал о трагической судьбе кошки, которую хотели сжечь на птицефабрике «Комсомольская» в Пермском крае. Он приехал в Прикамье и забрал обгоревшее животное себе. Об этом сообщила телекомпания «Рифей-Пермь».

«Я приехал в Пермский край из Кинешмы за 1100 километров, когда узнал о трагедии с кошками, которых пытались сжечь в печи на пермской птицефабрике. Взял себе кошечку по кличке „Удача“. У нее уже зажили лапки и отрастают усы», — передает телеканал слова Зинова.

Ранее жительница Перми забрала к себе домой кота Феникса, которого хотели заживо сжечь на птицефабрике «Комсомольская». У котика отросла шерсть, он чувствует себя хорошо.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Максим Зинов из города Кинешмы (Ивановская область) узнал о трагической судьбе кошки, которую хотели сжечь на птицефабрике «Комсомольская» в Пермском крае. Он приехал в Прикамье и забрал обгоревшее животное себе. Об этом сообщила телекомпания «Рифей-Пермь». «Я приехал в Пермский край из Кинешмы за 1100 километров, когда узнал о трагедии с кошками, которых пытались сжечь в печи на пермской птицефабрике. Взял себе кошечку по кличке „Удача“. У нее уже зажили лапки и отрастают усы», — передает телеканал слова Зинова. Ранее жительница Перми забрала к себе домой кота Феникса, которого хотели заживо сжечь на птицефабрике «Комсомольская». У котика отросла шерсть, он чувствует себя хорошо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...