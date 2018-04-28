Главный арт-объект Перми обрел автора

Пермский «Городской центр охраны памятников» признал Бориса Матросова автором арт-объекта «Счастье не за горами». Художник обратился в мэрию с просьбой разместить его имя на табличке у инсталляции.
Объект был установлен на набережной в 2009 году и стал одной из визитных карточек города и региона. Долгое время надпись существовала не только не авторизованной, но и юридически бесхозной — чинили и реставрировали объект волонтеры. В 2017 году объект «Счастье не за горами» был принят на баланс города в качестве движимого имущества, что позволило проводить регулярные работы по его ремонту.
Материалы, которые помогли адвокатам подтвердить авторство Бориса Матросова, предоставили в Музее современного искусства PERMM, сообщает интернет-журнал «Звезда». Табличка с именем Бориса Матросова будет установлена 12 июня — в день города.