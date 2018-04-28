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09:15  28 апреля 2018 0

Главный арт-объект Перми обрел автора

Арт-объект в Перми, счастье не за горами, пермь
Табличку с авторством установят в день городаФото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермский «Городской центр охраны памятников» признал Бориса Матросова автором арт-объекта «Счастье не за горами». Художник обратился в мэрию с просьбой разместить его имя на табличке у инсталляции.

Объект был установлен на набережной в 2009 году и стал одной из визитных карточек города и региона. Долгое время надпись существовала не только не авторизованной, но и юридически бесхозной — чинили и реставрировали объект волонтеры. В 2017 году объект «Счастье не за горами» был принят на баланс города в качестве движимого имущества, что позволило проводить регулярные работы по его ремонту.

Материалы, которые помогли адвокатам подтвердить авторство Бориса Матросова, предоставили в Музее современного искусства PERMM, сообщает интернет-журнал «Звезда». Табличка с именем Бориса Матросова будет установлена 12 июня — в день города.

Павел Маркуш
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