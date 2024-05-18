Кандидат команды УЗПМ стал главным претендентом на выборах в думу Краснокамска

19 мая 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Итоги голосования будут подведены в конце мая Фото: Анна Майорова © URA.RU Из пяти заявившихся кандитатов на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по довыборам в думу Краснокамска по 12-му округу двое находятся в тесном сотрудничестве с ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ). По словам источников из политэлиты муниципалитета, сотрудница Краснокамской городской больницы Екатерина Лотенкова является основной претенденткой на выдвижение на довыборы. «В числе претендентов: шеф-инженер службы по монтажу техоборудования УЗПМ и сотрудница больницы Екатерина Лотенкова. Ранее она работала помощницей бывшего депутата по округу №12, директора завода Павла Кононова. Лотенкова является основной претенденткой на выдвижение на довыборы от ЕР», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». Праймериз будет проходить в электронном формате. Принять в нем участие может любой зарегистрированный пользователь. Итоги предварительного голосования подведут до 29 мая. Партия выдвинет победителя на довыборы по округу №12 в сентябре. Ранее прикамские власти выполнили установку президента России Владимира Путина по вовлечению участников спецоперации в политику. Источник URA.RU в политэлите заявил, что на участие в праймериз «Единой России» в регионе подали заявки два бойца СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из пяти заявившихся кандитатов на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по довыборам в думу Краснокамска по 12-му округу двое находятся в тесном сотрудничестве с ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ). По словам источников из политэлиты муниципалитета, сотрудница Краснокамской городской больницы Екатерина Лотенкова является основной претенденткой на выдвижение на довыборы. «В числе претендентов: шеф-инженер службы по монтажу техоборудования УЗПМ и сотрудница больницы Екатерина Лотенкова. Ранее она работала помощницей бывшего депутата по округу №12, директора завода Павла Кононова. Лотенкова является основной претенденткой на выдвижение на довыборы от ЕР», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». Праймериз будет проходить в электронном формате. Принять в нем участие может любой зарегистрированный пользователь. Итоги предварительного голосования подведут до 29 мая. Партия выдвинет победителя на довыборы по округу №12 в сентябре. Ранее прикамские власти выполнили установку президента России Владимира Путина по вовлечению участников спецоперации в политику. Источник URA.RU в политэлите заявил, что на участие в праймериз «Единой России» в регионе подали заявки два бойца СВО.