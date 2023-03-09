Председатель думы Сургута нашел замену своему советнику

Волонтеривший на Донбассе сургутянин Никита Никешин стал советником спикера думы Сургута. Максим Слепов взял его вместо работавшей у него Галины Коваленко, которую схантерил к себе в помощницы первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Никешин как раз будет курировать направление молодежной политики в новом для себя статусе. До этого он являлся функционером „Единой России“ и руководил общественной приемной партии в Сургуте. В 2022 году два раза ездил в Донбасс в качестве волонтера», — сообщил источник.
Сам Никешин подтвердил журналисту URA.RU, что получил должность советника спикера думы Сургута. «Я считаю, это логическое продолжение карьеры. Данная должность — еще одна возможность улучшить качество той работы, которую я сейчас делаю. Это позволит мне достигать гораздо больших результатов в поставленных задачах», — сообщил Никешин.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-советница думы Сургута стала помощницей вице-губернатора ХМАО. Таким образом, первый заместитель губернатора ХМАО усилил команду для подготовки к предстоящим выборам.
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