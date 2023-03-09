Председатель думы Сургута нашел замену своему советнику

09 марта 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Никита Никешин заменит ушедшую в правительство ХМАО Галину Коваленко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Волонтеривший на Донбассе сургутянин Никита Никешин стал советником спикера думы Сургута. Максим Слепов взял его вместо работавшей у него Галины Коваленко, которую схантерил к себе в помощницы первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Никешин как раз будет курировать направление молодежной политики в новом для себя статусе. До этого он являлся функционером „Единой России“ и руководил общественной приемной партии в Сургуте. В 2022 году два раза ездил в Донбасс в качестве волонтера», — сообщил источник. Сам Никешин подтвердил журналисту URA.RU, что получил должность советника спикера думы Сургута. «Я считаю, это логическое продолжение карьеры. Данная должность — еще одна возможность улучшить качество той работы, которую я сейчас делаю. Это позволит мне достигать гораздо больших результатов в поставленных задачах», — сообщил Никешин. Ранее URA.RU сообщало, что экс-советница думы Сургута стала помощницей вице-губернатора ХМАО. Таким образом, первый заместитель губернатора ХМАО усилил команду для подготовки к предстоящим выборам.

Волонтеривший на Донбассе сургутянин Никита Никешин стал советником спикера думы Сургута. Максим Слепов взял его вместо работавшей у него Галины Коваленко, которую схантерил к себе в помощницы первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Никешин как раз будет курировать направление молодежной политики в новом для себя статусе. До этого он являлся функционером „Единой России“ и руководил общественной приемной партии в Сургуте. В 2022 году два раза ездил в Донбасс в качестве волонтера», — сообщил источник. Сам Никешин подтвердил журналисту URA.RU, что получил должность советника спикера думы Сургута. «Я считаю, это логическое продолжение карьеры. Данная должность — еще одна возможность улучшить качество той работы, которую я сейчас делаю. Это позволит мне достигать гораздо больших результатов в поставленных задачах», — сообщил Никешин. Ранее URA.RU сообщало, что экс-советница думы Сургута стала помощницей вице-губернатора ХМАО. Таким образом, первый заместитель губернатора ХМАО усилил команду для подготовки к предстоящим выборам.