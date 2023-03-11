Политолог Макаренко предупредил о надвигающейся катастрофе из-за смен настроений в Киеве

Политолог Эрнест Макаренко раскритиковал заявление главы Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, который назвал «опасной тенденцией» нарастающее желание украинцев начать мирные переговоры с Россией. По его мнению, слова Данилова доказывают наличие серьезного раскола в украинском обществе.
«Признаков надвигающейся катастрофы, конечно, много. Смена настроений в Киеве — это тоже один из признаков. В общем-то люди на Украине начинают с каждым днем все больше и больше понимать, что происходит и требовать от своих властей каких-то изменений», — считает политолог Макаренко, его слова передает издание «Журналистская правда».
По его словам, на Украине есть те, у кого еще «не промыты мозги» киевским режимом. Он уверен, что слова Данилова подтверждают «очень серьезный раскол в обществе».
Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов осудил украинцев, которые хотят мирных переговоров с Россией. По его словам, такая позиция «опасная». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения. Накануне в Турции заявили о планах устроить встречу президентов конфликтующих стран в апреле.
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