Политолог Макаренко предупредил о надвигающейся катастрофе из-за смен настроений в Киеве

12 марта 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Украинцы требуют от своих властей мирных переговоров с РФ, считает политолог Эрнест Макаренко Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политолог Эрнест Макаренко раскритиковал заявление главы Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, который назвал «опасной тенденцией» нарастающее желание украинцев начать мирные переговоры с Россией. По его мнению, слова Данилова доказывают наличие серьезного раскола в украинском обществе. «Признаков надвигающейся катастрофы, конечно, много. Смена настроений в Киеве — это тоже один из признаков. В общем-то люди на Украине начинают с каждым днем все больше и больше понимать, что происходит и требовать от своих властей каких-то изменений», — считает политолог Макаренко, его слова передает издание «Журналистская правда». По его словам, на Украине есть те, у кого еще «не промыты мозги» киевским режимом. Он уверен, что слова Данилова подтверждают «очень серьезный раскол в обществе». Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов осудил украинцев, которые хотят мирных переговоров с Россией. По его словам, такая позиция «опасная». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения. Накануне в Турции заявили о планах устроить встречу президентов конфликтующих стран в апреле.

Политолог Эрнест Макаренко раскритиковал заявление главы Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, который назвал «опасной тенденцией» нарастающее желание украинцев начать мирные переговоры с Россией. По его мнению, слова Данилова доказывают наличие серьезного раскола в украинском обществе. «Признаков надвигающейся катастрофы, конечно, много. Смена настроений в Киеве — это тоже один из признаков. В общем-то люди на Украине начинают с каждым днем все больше и больше понимать, что происходит и требовать от своих властей каких-то изменений», — считает политолог Макаренко, его слова передает издание «Журналистская правда». По его словам, на Украине есть те, у кого еще «не промыты мозги» киевским режимом. Он уверен, что слова Данилова подтверждают «очень серьезный раскол в обществе». Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов осудил украинцев, которые хотят мирных переговоров с Россией. По его словам, такая позиция «опасная». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения. Накануне в Турции заявили о планах устроить встречу президентов конфликтующих стран в апреле.