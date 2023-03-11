11 марта 2023

Политолог Макаренко предупредил о надвигающейся катастрофе из-за смен настроений в Киеве

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Пресс-конференция о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге». Екатеринбург, депутат, политик, чиновник, галстук, пиджак, деловой костюм, парламентарии, дипломат, рубашка
Украинцы требуют от своих властей мирных переговоров с РФ, считает политолог Эрнест Макаренко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Политолог Эрнест Макаренко раскритиковал заявление главы Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, который назвал «опасной тенденцией» нарастающее желание украинцев начать мирные переговоры с Россией. По его мнению, слова Данилова доказывают наличие серьезного раскола в украинском обществе.

«Признаков надвигающейся катастрофы, конечно, много. Смена настроений в Киеве — это тоже один из признаков. В общем-то люди на Украине начинают с каждым днем все больше и больше понимать, что происходит и требовать от своих властей каких-то изменений», — считает политолог Макаренко, его слова передает издание «Журналистская правда».

По его словам, на Украине есть те, у кого еще «не промыты мозги» киевским режимом. Он уверен, что слова Данилова подтверждают «очень серьезный раскол в обществе».

Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов осудил украинцев, которые хотят мирных переговоров с Россией. По его словам, такая позиция «опасная». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения. Накануне в Турции заявили о планах устроить встречу президентов конфликтующих стран в апреле.

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Политолог Эрнест Макаренко раскритиковал заявление главы Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, который назвал «опасной тенденцией» нарастающее желание украинцев начать мирные переговоры с Россией. По его мнению, слова Данилова доказывают наличие серьезного раскола в украинском обществе. «Признаков надвигающейся катастрофы, конечно, много. Смена настроений в Киеве — это тоже один из признаков. В общем-то люди на Украине начинают с каждым днем все больше и больше понимать, что происходит и требовать от своих властей каких-то изменений», — считает политолог Макаренко, его слова передает издание «Журналистская правда». По его словам, на Украине есть те, у кого еще «не промыты мозги» киевским режимом. Он уверен, что слова Данилова подтверждают «очень серьезный раскол в обществе». Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов осудил украинцев, которые хотят мирных переговоров с Россией. По его словам, такая позиция «опасная». Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения. Накануне в Турции заявили о планах устроить встречу президентов конфликтующих стран в апреле.
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