Пьяный амурский студент напал на девушек с ножом из-за сладкого

12 марта 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

У одной из пострадавших зафиксировали множественные колотые раны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Амурской области в общежитии пьяный студент набросился с ножом на двух девушек. Молодой человек попросил у них сладкого, после чего они предложили ему булочки, что не устроило нападавшего. Пострадавшие были доставлены в Свободненскую больницу. «Он ворвался в комнату, где проживают две 17-летние студентки второго курса. Юноша спросил у одной из девушек, есть ли у нее что-то сладкое к чаю. Студентки предложили молодому человеку булочки и попросили его уйти, однако десерт его не устроил, после чего он набросился на девушек с ножом», — передает « Газета.ru » со ссылкой на СМИ. После нападения парень попытался скрыться с места происшествия, однако позже он передумал и вернулся в свою комнату. Потерпевшая заявила, что нападавший является ее хорошим знакомым. Он проживает в соседней комнате общежития вместе с ее молодым человеком. Бригада скорой помощи доставила девушку Свободненскую больницу вместе с нападавшим. У одной из пострадавших зафиксировали множественные колото-резанные раны нижних конечностей и ранение грудной клетки, у второй — резаную рану скуловой области.

В Амурской области в общежитии пьяный студент набросился с ножом на двух девушек. Молодой человек попросил у них сладкого, после чего они предложили ему булочки, что не устроило нападавшего. Пострадавшие были доставлены в Свободненскую больницу. «Он ворвался в комнату, где проживают две 17-летние студентки второго курса. Юноша спросил у одной из девушек, есть ли у нее что-то сладкое к чаю. Студентки предложили молодому человеку булочки и попросили его уйти, однако десерт его не устроил, после чего он набросился на девушек с ножом», — передает «Газета.ru» со ссылкой на СМИ. После нападения парень попытался скрыться с места происшествия, однако позже он передумал и вернулся в свою комнату. Потерпевшая заявила, что нападавший является ее хорошим знакомым. Он проживает в соседней комнате общежития вместе с ее молодым человеком. Бригада скорой помощи доставила девушку Свободненскую больницу вместе с нападавшим. У одной из пострадавших зафиксировали множественные колото-резанные раны нижних конечностей и ранение грудной клетки, у второй — резаную рану скуловой области.