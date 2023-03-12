В реке Свердловской области нашли тело человека

13 марта 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

На место происшествия приехали силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В реке около горнолыжного комплекса Каменска-Уральского обнаружен обледенелый труп. Об этом сообщили очевидцы. «В реке Каменка обнаружили труп человека», — передает портал KU66.ru со ссылкой на очевидцев. Предположительно, тело нашли во время лыжных соревнований. Недалеко от места происшествия находится горнолыжный комплекс «Богатырек». По данным очевидцев, на место приехали силовики, которые проводят проверку и выясняют, имеет ли инцидент отношение к криминалу. Тело направят экспертам. Если на трупе найдут следы насильственной смерти, будет заведено уголовное дело, за чем последует более тщательная проверка. URA.RU обратилось к представителю пресс-службы СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.

В реке около горнолыжного комплекса Каменска-Уральского обнаружен обледенелый труп. Об этом сообщили очевидцы. «В реке Каменка обнаружили труп человека», — передает портал KU66.ru со ссылкой на очевидцев. Предположительно, тело нашли во время лыжных соревнований. Недалеко от места происшествия находится горнолыжный комплекс «Богатырек». По данным очевидцев, на место приехали силовики, которые проводят проверку и выясняют, имеет ли инцидент отношение к криминалу. Тело направят экспертам. Если на трупе найдут следы насильственной смерти, будет заведено уголовное дело, за чем последует более тщательная проверка. URA.RU обратилось к представителю пресс-службы СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил.