12 марта 2023

В тюменском кафе застрелили мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка в кафе переросла в убийство Фото:

В придорожном кафе вблизи поселка Винзили (Тюменский район Тюменской области) застрелили одного из посетителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Обвиняемый в убийстве уже задержан.

«В ночь на 12 марта между посетителями придорожного кафе, расположенного недалеко от поселка Винзили, завязалась драка. В разгар конфликта 25-летний подозреваемый достал пистолет и открыл стрельбу по 34-летнему оппоненту. От полученных ранений последний скончался на месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый в убийстве мужчина был задержан сотрудниками УМВД региона при поддержке Росгвардии. При обыске в доме у подозреваемого нашли орудие преступления. Следственные действия по делу продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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В придорожном кафе вблизи поселка Винзили (Тюменский район Тюменской области) застрелили одного из посетителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Обвиняемый в убийстве уже задержан. «В ночь на 12 марта между посетителями придорожного кафе, расположенного недалеко от поселка Винзили, завязалась драка. В разгар конфликта 25-летний подозреваемый достал пистолет и открыл стрельбу по 34-летнему оппоненту. От полученных ранений последний скончался на месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Обвиняемый в убийстве мужчина был задержан сотрудниками УМВД региона при поддержке Росгвардии. При обыске в доме у подозреваемого нашли орудие преступления. Следственные действия по делу продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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