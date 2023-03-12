В тюменском кафе застрелили мужчину

Драка в кафе переросла в убийство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В придорожном кафе вблизи поселка Винзили (Тюменский район Тюменской области) застрелили одного из посетителей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Обвиняемый в убийстве уже задержан.

«В ночь на 12 марта между посетителями придорожного кафе, расположенного недалеко от поселка Винзили, завязалась драка. В разгар конфликта 25-летний подозреваемый достал пистолет и открыл стрельбу по 34-летнему оппоненту. От полученных ранений последний скончался на месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый в убийстве мужчина был задержан сотрудниками УМВД региона при поддержке Росгвардии. При обыске в доме у подозреваемого нашли орудие преступления. Следственные действия по делу продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».