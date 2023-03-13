В свердловском городе ищут подрядчика, который обновит дорожную разметку за 1,3 млн

В Карпинске (Свердловская область) ищут компанию, которая займется нанесением разметки на городских дорогах. На эти цели из бюджета города было выделено почти 1,3 миллиона рублей. Данная информация опубликована на сайте «Госзакупки». Победитель аукциона станет известен после 21 марта.
Согласно опубликованным данным, разметка должна наноситься в два этапа. Первое нанесение разметки запланировано на период с 24 апреля по 5 мая. Второе — с 8 по 21 августа. Согласно условиям тендера, разметку нужно будет нанести как для автомобилистов, так и для пешеходов.
Ранее URA.RU писало, что в мэрии Среднеуральска обвинили подрядчика в кривой «зебре». Плохо выполненную разметку нашли на пересечении улиц Ленина—Уральской.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.