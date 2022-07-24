24 июля 2022

В мэрии свердловского города обвинили подрядчика в кривой «зебре». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, пешеходный переход, зебра, разметка дороги
В Среднеуральске появился косой пешеходный переход (фото из архива) Фото:

Дорожную разметку для пешеходного перехода в Среднеуральске (Свердловская область), которую высмеяли пользователи соцсетей, нанес подрядчик. Работу не приняли, сообщили URA.RU представители мэрии.

«Нанесение разметки на перекресток Ленина — Уральская выполнил подрядчик. Работы специалистами МКУ „УЖКХ“ не приняты, будут приняты после качественного выполнения», — рассказали в администрации.

Ранее агентство сообщало, что в городских пабликах появилась фотография «кривой зебры» на одной из улиц Среднеуральска. Пользователи отметили, что она выполнена не по ГОСТу. «Придется ходить зигзагами», — писали горожане.

Такая разметка появилась на перекрестке улиц Ленина и Уральская
Фото:

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Дорожную разметку для пешеходного перехода в Среднеуральске (Свердловская область), которую высмеяли пользователи соцсетей, нанес подрядчик. Работу не приняли, сообщили URA.RU представители мэрии. «Нанесение разметки на перекресток Ленина — Уральская выполнил подрядчик. Работы специалистами МКУ „УЖКХ“ не приняты, будут приняты после качественного выполнения», — рассказали в администрации. Ранее агентство сообщало, что в городских пабликах появилась фотография «кривой зебры» на одной из улиц Среднеуральска. Пользователи отметили, что она выполнена не по ГОСТу. «Придется ходить зигзагами», — писали горожане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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