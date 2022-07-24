В Среднеуральске появился косой пешеходный переход (фото из архива)
Дорожную разметку для пешеходного перехода в Среднеуральске (Свердловская область), которую высмеяли пользователи соцсетей, нанес подрядчик. Работу не приняли, сообщили URA.RU представители мэрии.
«Нанесение разметки на перекресток Ленина — Уральская выполнил подрядчик. Работы специалистами МКУ „УЖКХ“ не приняты, будут приняты после качественного выполнения», — рассказали в администрации.
Ранее агентство сообщало, что в городских пабликах появилась фотография «кривой зебры» на одной из улиц Среднеуральска. Пользователи отметили, что она выполнена не по ГОСТу. «Придется ходить зигзагами», — писали горожане.
Такая разметка появилась на перекрестке улиц Ленина и Уральская
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