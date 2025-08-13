С бывшей жены экс-депутата Госдумы из Челябинска Юсупова требуют 17 млрд

В случае взыскания солидарно отвечать по обязательствам Наталье Крючковой придется на 17 млрд рублей
В случае взыскания солидарно отвечать по обязательствам Наталье Крючковой придется на 17 млрд рублей Фото:

С бывшей супруги Натальи Крючковой экс-депутата Госдумы РФ Марселя Юсупова из Челябинска кредиторы пытаются взыскать 17 млрд рублей. Как следует из материалов арбитражного дела, Крючкову хотят привлечь к субсидиарной ответственности вместе с дочерью бывшего парламентария Нелли Юсуповой и и им самим.

«На рассмотрение Арбитражного суда Башкортостана поступило заявление ООО „БПК им М. Гафури“ в лице конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам. Просили привлечь солидарно Юсупову Нелли Марселевну, Юсупова Марселя Харисовича, Крючкову Наталью Сергеевну», — отмечено в постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Всего тогдашний управляющий Александр Иващенко указал три компании и 13 физлиц. Среди названных организаций две связаны с банкротством самого Юсупова. Речь идет о «Специализированном застройщике Фармэллинрус» и «Правовом центре „МААТ“. Последний выступил правопреемником первого в процессе о признании экс-депутата несостоятельным.

Спор тянется шесть лет, однако решений по нему нет. В настоящий момент суд выделил в отдельные производства вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности Сергея Евстигнеева и Натальи Крючковой.

Требования доставили проблем при реализации бизнеса в Челябинске. Сменивший Иващенко в октябре 2020 года Рустэм Саитгареев еще до удовлетворения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности попытался арестовать 40,8 млн рублей — часть средств от продажи доли в челябинском отеле «ПаркСити». Однако 30,2 млн рублей Крючкова успела получить на два дня раньше, а арбитражный суд Башкортостана в иске Саитгарееву отказал.

Родившийся и выросший в Челябинске Юсупов в Госдуме представлял Башкортостан. В марте 2018 года он был признан банкротом. Заявление о банкротстве подал «Фармэллинрус». Сумма задолженности перед этим кредитором составила 81,82% от общего объема долгов Юсупова. Общая сумма требований инициатора банкротства достигла 8,784 миллиона долларов.

