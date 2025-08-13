Адвокат Штирц заявил о затягивании дела о взятках в челябинском фонде капремонта

Следствие по делу о коррупции в стенах Фонда капремонта Челябинской области приобрело затяжной характер. Об этом URA.RU заявил адвокат Виктор Штирц, представляющий интересы одного из фигурантов дела, бывшего депутата челябинского заксобрания Ильи Бархатова.
«Следствие приобрело затяжной характер. В обвинении речь идет о событиях семилетней давности. Бархатов уже более пяти лет не имеет отношения к органам государственной власти», — отметил Штирц.
При этом пока эти доводы не находят отклик у суда. Очередное ходатайство о продлении меры пресечения в отношении Бархатова было удовлетворено. Он останется в СИЗО до 13 октября. Штирц подготовил жалобу на решение.
«Решение суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей считаем необоснованным, принятым без учета сведений о личности доверителя и иных обстоятельств (Бархатов не скрывался, имеет официальное место работы, двоих малолетних детей на иждивении). На данное решение стороной защиты подготовлена апелляционная жалоба в Челябинский областной суд», — уточнил адвокат.
Бархатова задержали сотрудники ФСБ. Мероприятия прошли в ДНР. Параллельно с ним был задержан Андрей Шадрин, некогда занимавший пост начальника отдела закупок Фонда. По версии следствия, мужчины организовали преступную схему, через которую с Фондом были заключены контракты на сумму более 100 млн рублей.
За пару дней до задержания Бархатова и Шадрина силовики пришли за директором Фонда Виктором Тихоненко. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Он, как Шадрин и Бархатов, находится в СИЗО.
