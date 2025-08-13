Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл выставку-ярмарку «АГРО-2025» в ледовой арене «Трактор». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Здесь собираются сельхозтоваропроизводители для того, чтобы обменяться опытом, показать свой товар. Большая практическая, деловая часть. И в итоге все это делается, чтобы накормить наших жителей, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего региона, нашей страны», — цитирует пресс-служба губернатора.
Текслер поблагодарил работников АПК за труд и добавил, что на выставке много новинок. Это свидетельство того, что агропром региона активно развивается. Этому способствует господдержка. Губернатор подчеркнул, что дальнейшее развитие сельхозотрасли является приоритетом в работе правительства региона.
XXXI Областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРО-2025» проходит на территории ледовой арены «Трактор» с 13 по 15 августа. На ярмарке работают около 200 участников выставки демонстрируют как новинки, так и уже зарекомендовавшую себя продукцию. Гости могут попробовать мед, мясные и колбасные изделия, фермерские сыры, молочные продукты, свежие фрукты и овощи, а также многое другое. В рамках фестиваля проводится фольклорный фестиваль и дегустационный конкурс качества пищевой продукции.
Текслер осмотрел стенды ведущих сельхозтоваропроизводителей региона. С руководителями предприятий он обсудил планы по развитию производств.
