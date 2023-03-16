Власти Перми хотят потратить полмиллиона рублей на химчистку флагов

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Аэропорт
Флаги будут использовать на мероприятиях в честь государственных праздников Фото:

Власти Перми объявили конкурс на оказание услуг по химчистке флагов. Согласно техзаданию, размещенному на сайте городской мэрии, подрядчику необходимо постирать и погладить почти четыре тысячи флаговых полотен. На эти цели запланированы траты в размере около 500 тысяч рублей.

Химчистка флажной продукции, количество — 3792 штуки. Цена услуг — 475 151 рубль. Под услугами понимаются стирка и химчистка флаговых полотен, глажение, упаковка, доставка к месту стирки и их возврат заказчику», — сообщается в техзадании.

В документе уточняется, что химчистка флагов проводится в рамках организации и проведения мероприятий, посвященных государственным праздникам. Это День Победы, День России и День города. Дата окончания подачи заявок на конкурс — 23 марта 2023 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми планируют закупить квартиры для детей-сирот. Как сообщает сайт городской мэрии, первые аукционы на закупку жилья запланированы на март.

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Власти Перми объявили конкурс на оказание услуг по химчистке флагов. Согласно техзаданию, размещенному на сайте городской мэрии, подрядчику необходимо постирать и погладить почти четыре тысячи флаговых полотен. На эти цели запланированы траты в размере около 500 тысяч рублей. Химчистка флажной продукции, количество — 3792 штуки. Цена услуг — 475 151 рубль. Под услугами понимаются стирка и химчистка флаговых полотен, глажение, упаковка, доставка к месту стирки и их возврат заказчику», — сообщается в техзадании. В документе уточняется, что химчистка флагов проводится в рамках организации и проведения мероприятий, посвященных государственным праздникам. Это День Победы, День России и День города. Дата окончания подачи заявок на конкурс — 23 марта 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми планируют закупить квартиры для детей-сирот. Как сообщает сайт городской мэрии, первые аукционы на закупку жилья запланированы на март.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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