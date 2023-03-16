Baza: в Курской области ищут диверсантов 16 марта 2023 в 23:04 Размер текста - 17 + В Курской области ищут пикап с украинскими номерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курской области объявили план «перехват» из-за возможного проникновения на территорию региона пикапа с украинскими номерами. Сотрудники полиции предпринимают попытки отыскать транспортное средство. «В Курской области объявлен план „перехват“. Полиция ищет пикап с украинскими номерами», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что на транспортном средстве, которое отправилось в Орловскую область, могут передвигаться пятеро вооруженных мужчин. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем telegram-канале не смог подтвердить нахождение пикапа на территории области. Также глава области назвал сведения о наличии пострадавших в области недостоверными. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по Курской области с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В Курской области объявили план «перехват» из-за возможного проникновения на территорию региона пикапа с украинскими номерами. Сотрудники полиции предпринимают попытки отыскать транспортное средство. «В Курской области объявлен план „перехват“. Полиция ищет пикап с украинскими номерами», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что на транспортном средстве, которое отправилось в Орловскую область, могут передвигаться пятеро вооруженных мужчин. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем telegram-канале не смог подтвердить нахождение пикапа на территории области. Также глава области назвал сведения о наличии пострадавших в области недостоверными. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по Курской области с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям