Baza: в Курской области ищут диверсантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, полиция, дорожно патрульная служба, дпс, проверка на дорогах, проверка документов, план перехват
В Курской области ищут пикап с украинскими номерами Фото:

В Курской области объявили план «перехват» из-за возможного проникновения на территорию региона пикапа с украинскими номерами. Сотрудники полиции предпринимают попытки отыскать транспортное средство.

«В Курской области объявлен план „перехват“. Полиция ищет пикап с украинскими номерами», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что на транспортном средстве, которое отправилось в Орловскую область, могут передвигаться пятеро вооруженных мужчин.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем telegram-канале не смог подтвердить нахождение пикапа на территории области. Также глава области назвал сведения о наличии пострадавших в области недостоверными.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по Курской области с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

В Курской области объявили план «перехват» из-за возможного проникновения на территорию региона пикапа с украинскими номерами. Сотрудники полиции предпринимают попытки отыскать транспортное средство. «В Курской области объявлен план „перехват“. Полиция ищет пикап с украинскими номерами», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что на транспортном средстве, которое отправилось в Орловскую область, могут передвигаться пятеро вооруженных мужчин. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем telegram-канале не смог подтвердить нахождение пикапа на территории области. Также глава области назвал сведения о наличии пострадавших в области недостоверными. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД России по Курской области с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...