Желание США отстраниться от Украины и празднование Пасхи в Кремле: главные заявления Пескова

Кремль не стал комментировать возможный выход США из переговоров по Украине. Евросоюз вряд ли будет участвовать в урегулировании украинского кризиса. Главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Идея США выйти из переговоров по Украине
Песков, комментируя заявления американского сенатора Марко Рубио о предполагаемом намерении Вашингтона прекратить участие в переговорах по Украине, подчеркнул, что оценивать подобные шаги должны сами Соединенные Штаты. Представитель Кремля также отметил, что Россия отмечает определенный прогресс в переговорном процессе.
ЕС не настроен на мирное урегулирование по Украине
Кремль выражает сомнения относительно участия Европейского союза (ЕС) в урегулировании конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента, европейские государства не демонстрируют готовности к поиску мирного решения.
Закончившийся мораторий по атакам
Срок действия запрета на удары по энергетической инфраструктуре завершился. На данный момент президент Российской Федерации Владимир Путин не давал новых распоряжений по данному вопросу, заявил представитель Кремля.
Послание для Путина от главы Ирана
Путин направил наилучшие пожелания и специальное послание верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Их передал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после встречи в Кремле, сообщил Песков.
Пасха в Кремле
В Кремле к празднованию Пасхи готовятся также, как и все православные верующие. Пресс-секретарь президента России отметил, что все в Кремле — православные. «Как все православные встречают, так и мы встречаем. Разумеется, все православные», — заявил Песков.
Raiffeisen
В Кремле не располагают какой-либо информацией о том, действительно ли Райффайзенбанк приостановил процесс продажи своей дочерней структуры в России, заявил Песков. Он отметил, что Raiffeisen уже давали опровержение на счет этого вопроса.
«Там материнской компанией уже было опровержение на этот счет. Нам ничего не известно. Банк продолжает функционировать», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов.
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