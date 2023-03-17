17 марта 2023

Свердловский депутат ГД счел ордер на арест Путина запугиванием со стороны Запада

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, альшевских андрей
Андрей Альшевских считает, что Запад боится России и Китая Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Решение Международного уголовного суда (МУС) на выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина принято накануне визита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ. На Западе боятся встречи двух лидеров, поэтому и запугивают, заявил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.

«Сигнал» из Гааги «прозвучал» накануне визита главы Китая в Россию. На Западе боятся встречи двух лидеров, потому и истерят, потому и решились на запугивание», — написал Альшевских в telegram-канале. Он добавил, что решение МУС является юридически ничтожным.

Ранее Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В России не признают юрисдикции данного суда. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что МУС прогнулся под США. Американский президент Джо Байден посчитал действия о выдаче ордера на арест Путина оправданными.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Решение Международного уголовного суда (МУС) на выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина принято накануне визита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ. На Западе боятся встречи двух лидеров, поэтому и запугивают, заявил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских. «Сигнал» из Гааги «прозвучал» накануне визита главы Китая в Россию. На Западе боятся встречи двух лидеров, потому и истерят, потому и решились на запугивание», — написал Альшевских в telegram-канале. Он добавил, что решение МУС является юридически ничтожным. Ранее Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В России не признают юрисдикции данного суда. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что МУС прогнулся под США. Американский президент Джо Байден посчитал действия о выдаче ордера на арест Путина оправданными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...