Свердловский депутат ГД счел ордер на арест Путина запугиванием со стороны Запада

18 марта 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

Андрей Альшевских считает, что Запад боится России и Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Решение Международного уголовного суда (МУС) на выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина принято накануне визита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ. На Западе боятся встречи двух лидеров, поэтому и запугивают, заявил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских. «Сигнал» из Гааги «прозвучал» накануне визита главы Китая в Россию. На Западе боятся встречи двух лидеров, потому и истерят, потому и решились на запугивание», — написал Альшевских в telegram-канале. Он добавил, что решение МУС является юридически ничтожным. Ранее Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В России не признают юрисдикции данного суда. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что МУС прогнулся под США. Американский президент Джо Байден посчитал действия о выдаче ордера на арест Путина оправданными.

Решение Международного уголовного суда (МУС) на выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина принято накануне визита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ. На Западе боятся встречи двух лидеров, поэтому и запугивают, заявил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских. «Сигнал» из Гааги «прозвучал» накануне визита главы Китая в Россию. На Западе боятся встречи двух лидеров, потому и истерят, потому и решились на запугивание», — написал Альшевских в telegram-канале. Он добавил, что решение МУС является юридически ничтожным. Ранее Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В России не признают юрисдикции данного суда. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что МУС прогнулся под США. Американский президент Джо Байден посчитал действия о выдаче ордера на арест Путина оправданными.