Свердловский депутат ГД счел ордер на арест Путина запугиванием со стороны Запада

Решение Международного уголовного суда (МУС) на выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина принято накануне визита китайского лидера Си Цзиньпина в РФ. На Западе боятся встречи двух лидеров, поэтому и запугивают, заявил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.
«Сигнал» из Гааги «прозвучал» накануне визита главы Китая в Россию. На Западе боятся встречи двух лидеров, потому и истерят, потому и решились на запугивание», — написал Альшевских в telegram-канале. Он добавил, что решение МУС является юридически ничтожным.
Ранее Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В России не признают юрисдикции данного суда. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что МУС прогнулся под США. Американский президент Джо Байден посчитал действия о выдаче ордера на арест Путина оправданными.
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