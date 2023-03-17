Кадыров увидел повод дать Путину Нобелевскую премию

18 марта 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Владимира Путина должны номинировать на Нобелевскую премию после того, как детей Донбасса приняли в России, считает Рамзан Кадыров Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента РФ Владимира Путина должны были номинировать на Нобелевскую премию после того, как детей Донбасса приняли на территории России из-за конфликта с Украиной. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на заявление Международного уголовного суда в Гааге о том, что жители Донбасса, включая детей, должны были умереть под бомбами ВСУ, но не покидать опасные зоны. «Оказывается, жители Донбасса, включая детей, должны были умереть под бомбами ВСУ и ни в коем случае не покидать опасные зоны. Это не мое утверждение, так считает Международный уголовный суд в Гааге. <…> За этих детей, товарищи гаагские тунеядцы, вы Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира должны были выдвинуть. Уж мы в России детей Донбасса и приютили, и накормили, и в школы определили», — написал Кадыров в telegram-канале . Он назвал смешной новость о том, что спасение детей Донбасса Международного уголовного суда в Гааге классифицируется как депортация. Кадыров заявил, что Международная судебная инстанция уже не имеет независимого статуса и «ловко прогнулась под заокеанского хозяина». Он назвал клоунадой демократию и либерализм, которые демонстрирует Запад. Также глава Чечни призвал граждан Европы взять ситуацию в руки, сменить марионеточные режимы и построить новые государства с чистыми доктринами. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Ранее Кадыров объяснил стратегию РФ на Украине. Согласно его словам, действия российской армии исключают «стрельбу без разбора», а отечественные генералы разбираются в тонкостях военных дел и используют разные прием. Лидер Чечни также заявлял, что российские войска могут дойти до Киева. Для этого нужен лишь приказ Верховного главнокомандующего Владимира Путина, считает Кадыров. Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса Международным уголовным судом о выдаче ордера на арест президента РФ возмутительна. Также он отметил, что Россия и ряд других государств не признают юрисдикции этого суда и любые решения этой инстанции для РФ с точки зрения права являются ничтожными. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президента РФ Владимира Путина должны были номинировать на Нобелевскую премию после того, как детей Донбасса приняли на территории России из-за конфликта с Украиной. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на заявление Международного уголовного суда в Гааге о том, что жители Донбасса, включая детей, должны были умереть под бомбами ВСУ, но не покидать опасные зоны. «Оказывается, жители Донбасса, включая детей, должны были умереть под бомбами ВСУ и ни в коем случае не покидать опасные зоны. Это не мое утверждение, так считает Международный уголовный суд в Гааге. <…> За этих детей, товарищи гаагские тунеядцы, вы Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира должны были выдвинуть. Уж мы в России детей Донбасса и приютили, и накормили, и в школы определили», — написал Кадыров в telegram-канале. Он назвал смешной новость о том, что спасение детей Донбасса Международного уголовного суда в Гааге классифицируется как депортация. Кадыров заявил, что Международная судебная инстанция уже не имеет независимого статуса и «ловко прогнулась под заокеанского хозяина». Он назвал клоунадой демократию и либерализм, которые демонстрирует Запад. Также глава Чечни призвал граждан Европы взять ситуацию в руки, сменить марионеточные режимы и построить новые государства с чистыми доктринами. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Ранее Кадыров объяснил стратегию РФ на Украине. Согласно его словам, действия российской армии исключают «стрельбу без разбора», а отечественные генералы разбираются в тонкостях военных дел и используют разные прием. Лидер Чечни также заявлял, что российские войска могут дойти до Киева. Для этого нужен лишь приказ Верховного главнокомандующего Владимира Путина, считает Кадыров. Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса Международным уголовным судом о выдаче ордера на арест президента РФ возмутительна. Также он отметил, что Россия и ряд других государств не признают юрисдикции этого суда и любые решения этой инстанции для РФ с точки зрения права являются ничтожными.