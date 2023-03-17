Кадыров увидел повод дать Путину Нобелевскую премию

Президента РФ Владимира Путина должны были номинировать на Нобелевскую премию после того, как детей Донбасса приняли на территории России из-за конфликта с Украиной. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на заявление Международного уголовного суда в Гааге о том, что жители Донбасса, включая детей, должны были умереть под бомбами ВСУ, но не покидать опасные зоны.
«Оказывается, жители Донбасса, включая детей, должны были умереть под бомбами ВСУ и ни в коем случае не покидать опасные зоны. Это не мое утверждение, так считает Международный уголовный суд в Гааге. <…> За этих детей, товарищи гаагские тунеядцы, вы Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира должны были выдвинуть. Уж мы в России детей Донбасса и приютили, и накормили, и в школы определили», — написал Кадыров в telegram-канале.
Он назвал смешной новость о том, что спасение детей Донбасса Международного уголовного суда в Гааге классифицируется как депортация. Кадыров заявил, что Международная судебная инстанция уже не имеет независимого статуса и «ловко прогнулась под заокеанского хозяина».
Он назвал клоунадой демократию и либерализм, которые демонстрирует Запад. Также глава Чечни призвал граждан Европы взять ситуацию в руки, сменить марионеточные режимы и построить новые государства с чистыми доктринами.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима.
Ранее Кадыров объяснил стратегию РФ на Украине. Согласно его словам, действия российской армии исключают «стрельбу без разбора», а отечественные генералы разбираются в тонкостях военных дел и используют разные прием. Лидер Чечни также заявлял, что российские войска могут дойти до Киева. Для этого нужен лишь приказ Верховного главнокомандующего Владимира Путина, считает Кадыров.
Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса Международным уголовным судом о выдаче ордера на арест президента РФ возмутительна. Также он отметил, что Россия и ряд других государств не признают юрисдикции этого суда и любые решения этой инстанции для РФ с точки зрения права являются ничтожными.
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Президента РФ Владимира Путина должны были номинировать на Нобелевскую премию после того, как детей Донбасса приняли на территории России из-за конфликта с Украиной. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на заявление Международного уголовного суда в Гааге о том, что жители Донбасса, включая детей, должны были умереть под бомбами ВСУ, но не покидать опасные зоны. «Оказывается, жители Донбасса, включая детей, должны были умереть под бомбами ВСУ и ни в коем случае не покидать опасные зоны. Это не мое утверждение, так считает Международный уголовный суд в Гааге. <…> За этих детей, товарищи гаагские тунеядцы, вы Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира должны были выдвинуть. Уж мы в России детей Донбасса и приютили, и накормили, и в школы определили», — написал Кадыров в telegram-канале. Он назвал смешной новость о том, что спасение детей Донбасса Международного уголовного суда в Гааге классифицируется как депортация. Кадыров заявил, что Международная судебная инстанция уже не имеет независимого статуса и «ловко прогнулась под заокеанского хозяина». Он назвал клоунадой демократию и либерализм, которые демонстрирует Запад. Также глава Чечни призвал граждан Европы взять ситуацию в руки, сменить марионеточные режимы и построить новые государства с чистыми доктринами. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Ранее Кадыров объяснил стратегию РФ на Украине. Согласно его словам, действия российской армии исключают «стрельбу без разбора», а отечественные генералы разбираются в тонкостях военных дел и используют разные прием. Лидер Чечни также заявлял, что российские войска могут дойти до Киева. Для этого нужен лишь приказ Верховного главнокомандующего Владимира Путина, считает Кадыров. Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса Международным уголовным судом о выдаче ордера на арест президента РФ возмутительна. Также он отметил, что Россия и ряд других государств не признают юрисдикции этого суда и любые решения этой инстанции для РФ с точки зрения права являются ничтожными.