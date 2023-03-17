Пермяк ножом зверски расправился с собутыльником в подвале

Пострадавший скончался от полученных ножевых ранений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Пермского края в подвале многоэтажного дома убил своего собутыльника, нанеся жертве множественные удары в грудь. Ссора возникла на почве личных неприязненных отношений, пояснили прикамские следователи. Инцидент произошел 23 декабря прошлого года.

«В вечернее время в п. Октябрьский после распития спиртных напитков в подвале многоэтажного дома между обвиняемым и его знакомым возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый имеющимся при нем ножом нанес множественные удары в грудь 62-летнему потерпевшему. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — рассказали в пресс-службе СУ СКРФ по Пермскому краю. Информация размещена на сайте ведомства.

Силовики отмечают, что собрали необходимые доказательства. Дело в скором времени будет передано в суд.

О том, что в Прикамье мужчина заколол ножом собутыльника, URA.RU писало ранее. Тогда причиной ссоры также послужила личная неприязнь.