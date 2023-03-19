19 марта 2023
18 марта 2023

Пермяки начали досрочно сдавать ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , экзамен, выпускные экзамены, егэ по обществознанию
Досрочно сдать ЕГЭ пожелали более 550 пермяков Фото:

В Пермском крае начался период досрочной сдачи единого госэкзамена. Как сообщили в региональном министерстве образования, сдать ЕГЭ заранее в этом году пожелали более 550 человек.

«В Пермском крае более 550 человек подали заявления на участие в досрочном периоде этого года. Самым популярным среди участников досрочного периода стал ЕГЭ по русскому языку — его выбрали более 110 человек», — говорится на сайте министерства.

Также среди популярных предметов оказались математика (98 человек) и обществознание (73). Сдать ЕГЭ досрочно можно до 19 апреля. Ранее URA.RU рассказывало, что в минобразования подготовили психологические рекомендации старшеклассникам, их родителям и педагогам для подготовки к ЕГЭ.

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В Пермском крае начался период досрочной сдачи единого госэкзамена. Как сообщили в региональном министерстве образования, сдать ЕГЭ заранее в этом году пожелали более 550 человек. «В Пермском крае более 550 человек подали заявления на участие в досрочном периоде этого года. Самым популярным среди участников досрочного периода стал ЕГЭ по русскому языку — его выбрали более 110 человек», — говорится на сайте министерства. Также среди популярных предметов оказались математика (98 человек) и обществознание (73). Сдать ЕГЭ досрочно можно до 19 апреля. Ранее URA.RU рассказывало, что в минобразования подготовили психологические рекомендации старшеклассникам, их родителям и педагогам для подготовки к ЕГЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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