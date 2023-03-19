Пермяки начали досрочно сдавать ЕГЭ

20 марта 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Досрочно сдать ЕГЭ пожелали более 550 пермяков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае начался период досрочной сдачи единого госэкзамена. Как сообщили в региональном министерстве образования, сдать ЕГЭ заранее в этом году пожелали более 550 человек. «В Пермском крае более 550 человек подали заявления на участие в досрочном периоде этого года. Самым популярным среди участников досрочного периода стал ЕГЭ по русскому языку — его выбрали более 110 человек», — говорится на сайте министерства. Также среди популярных предметов оказались математика (98 человек) и обществознание (73). Сдать ЕГЭ досрочно можно до 19 апреля. Ранее URA.RU рассказывало, что в минобразования подготовили психологические рекомендации старшеклассникам, их родителям и педагогам для подготовки к ЕГЭ.

В Пермском крае начался период досрочной сдачи единого госэкзамена. Как сообщили в региональном министерстве образования, сдать ЕГЭ заранее в этом году пожелали более 550 человек. «В Пермском крае более 550 человек подали заявления на участие в досрочном периоде этого года. Самым популярным среди участников досрочного периода стал ЕГЭ по русскому языку — его выбрали более 110 человек», — говорится на сайте министерства. Также среди популярных предметов оказались математика (98 человек) и обществознание (73). Сдать ЕГЭ досрочно можно до 19 апреля. Ранее URA.RU рассказывало, что в минобразования подготовили психологические рекомендации старшеклассникам, их родителям и педагогам для подготовки к ЕГЭ.