Во многих местах теперь вместо льда открытые участки воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) лед на реках стал тонким, что опасно для туристов. Как URA.RU уточнили в пресс-службе нацпарка, были случаи, когда путешественникам приходилось возвращаться домой в полной воды обуви.

«Особенную осторожность в настоящее время туристам следует соблюдать вблизи рек. Туристы редко делятся негативным опытом, связанным с проваливанием под тонкий лед, но он есть», — рассказали URA.RU в нацпарке.

В пример привели реку Большой Киалим. Там кажется, что лед толстый, но на деле это не так. Чтобы не почерпнуть студеную воду, туристам напомнили про переправы и мосты, которыми призывают воспользоваться. При этом набрать воду для питья можно на родниках.

В нацпарке указали на то, что опасность представляют не только реки. Снег активно тает и на туристских тропах: провалиться можно в разных местах. Путешественников призвали посещать Таганай в непромокаемой обуви.

В марте пробудились реки вдоль нацпарка «Зигальга». Многие участки Юрюзани теперь свободны ото льда.

Чтобы не провалиться в воду, туристов призвали пользоваться мостами Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

Во многих местах лед сошел или стал тонким Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»