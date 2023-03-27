В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) лед на реках стал тонким, что опасно для туристов. Как URA.RU уточнили в пресс-службе нацпарка, были случаи, когда путешественникам приходилось возвращаться домой в полной воды обуви.
«Особенную осторожность в настоящее время туристам следует соблюдать вблизи рек. Туристы редко делятся негативным опытом, связанным с проваливанием под тонкий лед, но он есть», — рассказали URA.RU в нацпарке.
В пример привели реку Большой Киалим. Там кажется, что лед толстый, но на деле это не так. Чтобы не почерпнуть студеную воду, туристам напомнили про переправы и мосты, которыми призывают воспользоваться. При этом набрать воду для питья можно на родниках.
В нацпарке указали на то, что опасность представляют не только реки. Снег активно тает и на туристских тропах: провалиться можно в разных местах. Путешественников призвали посещать Таганай в непромокаемой обуви.
В марте пробудились реки вдоль нацпарка «Зигальга». Многие участки Юрюзани теперь свободны ото льда.
Чтобы не провалиться в воду, туристов призвали пользоваться мостами
В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) лед на реках стал тонким, что опасно для туристов. Как URA.RU уточнили в пресс-службе нацпарка, были случаи, когда путешественникам приходилось возвращаться домой в полной воды обуви. «Особенную осторожность в настоящее время туристам следует соблюдать вблизи рек. Туристы редко делятся негативным опытом, связанным с проваливанием под тонкий лед, но он есть», — рассказали URA.RU в нацпарке. В пример привели реку Большой Киалим. Там кажется, что лед толстый, но на деле это не так. Чтобы не почерпнуть студеную воду, туристам напомнили про переправы и мосты, которыми призывают воспользоваться. При этом набрать воду для питья можно на родниках. В нацпарке указали на то, что опасность представляют не только реки. Снег активно тает и на туристских тропах: провалиться можно в разных местах. Путешественников призвали посещать Таганай в непромокаемой обуви. В марте пробудились реки вдоль нацпарка «Зигальга». Многие участки Юрюзани теперь свободны ото льда.