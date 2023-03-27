27 марта 2023

Вскрывшиеся под Златоустом реки стали опасны для туристов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Таганай. Златоуст, зима, горная река, таганай, арктика
Во многих местах теперь вместо льда открытые участки воды Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) лед на реках стал тонким, что опасно для туристов. Как URA.RU уточнили в пресс-службе нацпарка, были случаи, когда путешественникам приходилось возвращаться домой в полной воды обуви.

«Особенную осторожность в настоящее время туристам следует соблюдать вблизи рек. Туристы редко делятся негативным опытом, связанным с проваливанием под тонкий лед, но он есть», — рассказали URA.RU в нацпарке.

В пример привели реку Большой Киалим. Там кажется, что лед толстый, но на деле это не так. Чтобы не почерпнуть студеную воду, туристам напомнили про переправы и мосты, которыми призывают воспользоваться. При этом набрать воду для питья можно на родниках.

В нацпарке указали на то, что опасность представляют не только реки. Снег активно тает и на туристских тропах: провалиться можно в разных местах. Путешественников призвали посещать Таганай в непромокаемой обуви.

В марте пробудились реки вдоль нацпарка «Зигальга». Многие участки Юрюзани теперь свободны ото льда.

Чтобы не провалиться в воду, туристов призвали пользоваться мостами
Чтобы не провалиться в воду, туристов призвали пользоваться мостами
Фото:
Во многих местах лед сошел или стал тонким
Во многих местах лед сошел или стал тонким
Фото:
Снег тает на реках и туристских тропах
Снег тает на реках и туристских тропах
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) лед на реках стал тонким, что опасно для туристов. Как URA.RU уточнили в пресс-службе нацпарка, были случаи, когда путешественникам приходилось возвращаться домой в полной воды обуви. «Особенную осторожность в настоящее время туристам следует соблюдать вблизи рек. Туристы редко делятся негативным опытом, связанным с проваливанием под тонкий лед, но он есть», — рассказали URA.RU в нацпарке. В пример привели реку Большой Киалим. Там кажется, что лед толстый, но на деле это не так. Чтобы не почерпнуть студеную воду, туристам напомнили про переправы и мосты, которыми призывают воспользоваться. При этом набрать воду для питья можно на родниках. В нацпарке указали на то, что опасность представляют не только реки. Снег активно тает и на туристских тропах: провалиться можно в разных местах. Путешественников призвали посещать Таганай в непромокаемой обуви. В марте пробудились реки вдоль нацпарка «Зигальга». Многие участки Юрюзани теперь свободны ото льда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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