На реке Юрюзань начал сходить лед Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По границам нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) начал сходить лед на одной из самых протяженных рек региона Юрюзани. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, из-за внушительной длины река входит в уральский топ-30.

«В числе первых лед начал сходить на реке Юрюзань. Главная водная артерия, которая опоясывает хребет, в некоторых местах почти сбросила с себя зимние оковы», — уточнили URA.RU в нацпарке.

Протяженность реки составляет, согласно данным из нацпарка, 404 км. Особенности течения реки носят переменчивый характер. В ряде мест воды бурно несутся, на других участках река неспешно катит воды по равнине.

На «Зигальге» отметили, что сход льда с рек начался в обычный для этого период. Покрываться ледяной коркой реки начали в ноябре, а в феврале лед разорвало от сильных морозов.

Юрюзань является одной из наиболее протяженных рек Челябинской области Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»