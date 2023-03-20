20 марта 2023

В челябинском нацпарке вскрылась ото льда одна из самых протяженных рек региона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа в челябинском городском бору. Челябинск, утка, природа, птица, река миасс , утка летит
На реке Юрюзань начал сходить лед Фото:

По границам нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) начал сходить лед на одной из самых протяженных рек региона Юрюзани. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, из-за внушительной длины река входит в уральский топ-30.

«В числе первых лед начал сходить на реке Юрюзань. Главная водная артерия, которая опоясывает хребет, в некоторых местах почти сбросила с себя зимние оковы», — уточнили URA.RU в нацпарке.

Протяженность реки составляет, согласно данным из нацпарка, 404 км. Особенности течения реки носят переменчивый характер. В ряде мест воды бурно несутся, на других участках река неспешно катит воды по равнине.

На «Зигальге» отметили, что сход льда с рек начался в обычный для этого период. Покрываться ледяной коркой реки начали в ноябре, а в феврале лед разорвало от сильных морозов.

Юрюзань является одной из наиболее протяженных рек Челябинской области
Фото:
Река огибает нацпарк «Зигальга» по его границам
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

По границам нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) начал сходить лед на одной из самых протяженных рек региона Юрюзани. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, из-за внушительной длины река входит в уральский топ-30. «В числе первых лед начал сходить на реке Юрюзань. Главная водная артерия, которая опоясывает хребет, в некоторых местах почти сбросила с себя зимние оковы», — уточнили URA.RU в нацпарке. Протяженность реки составляет, согласно данным из нацпарка, 404 км. Особенности течения реки носят переменчивый характер. В ряде мест воды бурно несутся, на других участках река неспешно катит воды по равнине. На «Зигальге» отметили, что сход льда с рек начался в обычный для этого период. Покрываться ледяной коркой реки начали в ноябре, а в феврале лед разорвало от сильных морозов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...