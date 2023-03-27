27 марта 2023

Тюменцев предупредили о шторме, снеге и задержке авиарейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе
Дождь со снегом ожидаются в Тюменской области 29 марта Фото:

В Тюменской области 29 марта ожидаются дождь со снегом, гололед и штормовые порывы ветра, что может привести к отмене авиарейсов из аэропорта Рощино. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщается на сайте мэрии Тобольска.

«По данным тюменского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта на юге Тюменской области ожидаются осадки (дождь, переходящий в снег), местами гололед, порывы ветра силой от 15 до 19 метров в секунду. Увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. В частности, задержки вылетов и прилетов в аэропорту Рощино», — сообщается на сайте администрации Тобольска.

В МЧС региона прогноз подтвердили. В ведомстве отметили, что при подобной погоде пешеходам стоит позаботиться о своей безопасности: надеть противоскользящую обувь, передвигаться аккуратно, а также не держать руки в карманах во время ходьбы, так как это увеличивает вероятность падения. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особо внимательными на перекрестках и у пешеходных переходов.

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В Тюменской области 29 марта ожидаются дождь со снегом, гололед и штормовые порывы ветра, что может привести к отмене авиарейсов из аэропорта Рощино. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщается на сайте мэрии Тобольска. «По данным тюменского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта на юге Тюменской области ожидаются осадки (дождь, переходящий в снег), местами гололед, порывы ветра силой от 15 до 19 метров в секунду. Увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. В частности, задержки вылетов и прилетов в аэропорту Рощино», — сообщается на сайте администрации Тобольска. В МЧС региона прогноз подтвердили. В ведомстве отметили, что при подобной погоде пешеходам стоит позаботиться о своей безопасности: надеть противоскользящую обувь, передвигаться аккуратно, а также не держать руки в карманах во время ходьбы, так как это увеличивает вероятность падения. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особо внимательными на перекрестках и у пешеходных переходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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