Тюменцев предупредили о шторме, снеге и задержке авиарейсов

Дождь со снегом ожидаются в Тюменской области 29 марта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюменской области 29 марта ожидаются дождь со снегом, гололед и штормовые порывы ветра, что может привести к отмене авиарейсов из аэропорта Рощино. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщается на сайте мэрии Тобольска.

«По данным тюменского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта на юге Тюменской области ожидаются осадки (дождь, переходящий в снег), местами гололед, порывы ветра силой от 15 до 19 метров в секунду. Увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. В частности, задержки вылетов и прилетов в аэропорту Рощино», — сообщается на сайте администрации Тобольска.

В МЧС региона прогноз подтвердили. В ведомстве отметили, что при подобной погоде пешеходам стоит позаботиться о своей безопасности: надеть противоскользящую обувь, передвигаться аккуратно, а также не держать руки в карманах во время ходьбы, так как это увеличивает вероятность падения. Автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особо внимательными на перекрестках и у пешеходных переходов.