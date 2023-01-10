Жители ХМАО продают дачи со скидками

10 января 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Дисконт при покупке дач зимой достигает 5-10% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО снизился сезонный спрос на дачную недвижимость. Из-за этого югорчане могут получить скидку при покупке подобных объектов зимой. Об этом URA.RU рассказали в компании «Этажи». «Сейчас на рынке спрос сместился в пользу домов и земельных участков, а вот спрос на дачи стал сезонно ниже. При этом снижение спроса на дачи позволяют сейчас получить дисконт при их покупке на уровне 5-10%», — прокомментировал агентству аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. По словам эксперта, сейчас югорчане заинтересованы в строительстве загородных домов для постоянного проживания. «Цены на строительные материалы в этот период значительно ниже, а большинство магазинов предлагают бесплатное хранение до начала строительного сезона. По некоторым позициям дисконт зимой может доходить до 25-30%», Однако есть и минусы, под снежным покровом сложнее оценить выбираемый участок. Но потенциальных покупателей это не смущает и в конце прошлого года доля покупательского интереса к участкам за месяц выросла на 10%», — уточняет аналитик. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидают резкого подорожания загородной недвижимости. Из-за растущего спроса на частные дома аналитики предрекают подъем цен более чем на 15%.

В ХМАО снизился сезонный спрос на дачную недвижимость. Из-за этого югорчане могут получить скидку при покупке подобных объектов зимой. Об этом URA.RU рассказали в компании «Этажи». «Сейчас на рынке спрос сместился в пользу домов и земельных участков, а вот спрос на дачи стал сезонно ниже. При этом снижение спроса на дачи позволяют сейчас получить дисконт при их покупке на уровне 5-10%», — прокомментировал агентству аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. По словам эксперта, сейчас югорчане заинтересованы в строительстве загородных домов для постоянного проживания. «Цены на строительные материалы в этот период значительно ниже, а большинство магазинов предлагают бесплатное хранение до начала строительного сезона. По некоторым позициям дисконт зимой может доходить до 25-30%», Однако есть и минусы, под снежным покровом сложнее оценить выбираемый участок. Но потенциальных покупателей это не смущает и в конце прошлого года доля покупательского интереса к участкам за месяц выросла на 10%», — уточняет аналитик. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидают резкого подорожания загородной недвижимости. Из-за растущего спроса на частные дома аналитики предрекают подъем цен более чем на 15%.