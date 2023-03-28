Силовики начали проверку в детском саду Екатеринбурга, где потеряли ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
РПЦ. Москва, следственный комитет, ск, шеврон следственного комитета
Следователи проверяют документы детского сада Фото:

В детском саду на улице Юлиуса Фучика в Екатеринбурге, где во время прогулки потеряли двухлетнего мальчика, началась проверка силовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства инцидента», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что силовики проверяют документы детского сада и опрашивают очевидцев.

Инцидент произошел днем 28 марта. По предварительным данным, воспитатель не уследил за ребенком из-за чего тот потерялся. После того как на поиски пришла его родственница, мальчика нашли у парковки, рядом с опасной дорогой.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В детском саду на улице Юлиуса Фучика в Екатеринбурге, где во время прогулки потеряли двухлетнего мальчика, началась проверка силовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства инцидента», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что силовики проверяют документы детского сада и опрашивают очевидцев. Инцидент произошел днем 28 марта. По предварительным данным, воспитатель не уследил за ребенком из-за чего тот потерялся. После того как на поиски пришла его родственница, мальчика нашли у парковки, рядом с опасной дорогой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...