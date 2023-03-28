Силовики начали проверку в детском саду Екатеринбурга, где потеряли ребенка

В детском саду на улице Юлиуса Фучика в Екатеринбурге, где во время прогулки потеряли двухлетнего мальчика, началась проверка силовиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.
«В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства инцидента», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что силовики проверяют документы детского сада и опрашивают очевидцев.
Инцидент произошел днем 28 марта. По предварительным данным, воспитатель не уследил за ребенком из-за чего тот потерялся. После того как на поиски пришла его родственница, мальчика нашли у парковки, рядом с опасной дорогой.
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