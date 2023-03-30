В екатеринбургском колледже обрушился потолок. Фото

30 марта 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Будут ли студенты учиться в корпусе, где обрушился потолок, неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловском областном педагогическом колледже (СОПК) в Екатеринбурге в одном из трех корпусов рухнул потолок. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Сегодня в СОПК на Карла Маркса, 5 обрушился потолок. Колледж держится на ниточке», — заявили читатели. Дозвониться до учебного заведения корреспонденту URA.RU не удалось. Дополнительно был отправлен запрос, на момент публикации новости ответа на него не поступало. Ранее в новом помещении мировых судей в Североуральске обрушился потолок. На фотографиях было видно, как элементы потолка вместе с лампами прогибаются к полу. Позднее части конструкции полностью отпали. Судя по фотографии, обрушение было достаточно сильным Фото: читатель URA.RU

В Свердловском областном педагогическом колледже (СОПК) в Екатеринбурге в одном из трех корпусов рухнул потолок. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Сегодня в СОПК на Карла Маркса, 5 обрушился потолок. Колледж держится на ниточке», — заявили читатели. Дозвониться до учебного заведения корреспонденту URA.RU не удалось. Дополнительно был отправлен запрос, на момент публикации новости ответа на него не поступало. Ранее в новом помещении мировых судей в Североуральске обрушился потолок. На фотографиях было видно, как элементы потолка вместе с лампами прогибаются к полу. Позднее части конструкции полностью отпали.