Будут ли студенты учиться в корпусе, где обрушился потолок, неизвестно
В Свердловском областном педагогическом колледже (СОПК) в Екатеринбурге в одном из трех корпусов рухнул потолок. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Сегодня в СОПК на Карла Маркса, 5 обрушился потолок. Колледж держится на ниточке», — заявили читатели.
Дозвониться до учебного заведения корреспонденту URA.RU не удалось. Дополнительно был отправлен запрос, на момент публикации новости ответа на него не поступало.
Ранее в новом помещении мировых судей в Североуральске обрушился потолок. На фотографиях было видно, как элементы потолка вместе с лампами прогибаются к полу. Позднее части конструкции полностью отпали.
Судя по фотографии, обрушение было достаточно сильным
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