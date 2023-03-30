В екатеринбургском колледже обрушился потолок. Фото

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете после карантинных мер. Екатеринбург, университет, учеба, занятия, студенты, учащиеся, студент, очное обучение
Будут ли студенты учиться в корпусе, где обрушился потолок, неизвестно Фото:

В Свердловском областном педагогическом колледже (СОПК) в Екатеринбурге в одном из трех корпусов рухнул потолок. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Сегодня в СОПК на Карла Маркса, 5 обрушился потолок. Колледж держится на ниточке», — заявили читатели.

Дозвониться до учебного заведения корреспонденту URA.RU не удалось. Дополнительно был отправлен запрос, на момент публикации новости ответа на него не поступало.

Ранее в новом помещении мировых судей в Североуральске обрушился потолок. На фотографиях было видно, как элементы потолка вместе с лампами прогибаются к полу. Позднее части конструкции полностью отпали.

Судя по фотографии, обрушение было достаточно сильным
Судя по фотографии, обрушение было достаточно сильным
Фото:

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В Свердловском областном педагогическом колледже (СОПК) в Екатеринбурге в одном из трех корпусов рухнул потолок. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Сегодня в СОПК на Карла Маркса, 5 обрушился потолок. Колледж держится на ниточке», — заявили читатели. Дозвониться до учебного заведения корреспонденту URA.RU не удалось. Дополнительно был отправлен запрос, на момент публикации новости ответа на него не поступало. Ранее в новом помещении мировых судей в Североуральске обрушился потолок. На фотографиях было видно, как элементы потолка вместе с лампами прогибаются к полу. Позднее части конструкции полностью отпали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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