Соцсети: в Свердловской области в новом здании суда обрушился потолок. Фото

Очевидцы сообщили об обрушении потолка в новом помещении суда в Североуральске
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Ольга Вильямсон в суде. Тюмень , герб рф, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, герб, герб россии, суд
В новое здание суд переехал 19 августа Фото:

В новом помещении мировых судей в Североуральске, куда работники переехали 19 августа, по сообщениям очевидцев обрушился потолок. Об этом сообщили в социальных сетях.

«В новом помещении мировых судей, который торжественно открыли после ремонта рухнул потолок», — говорится в сообщении группы «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте». Там опубликовали фотографии, на которых видно, как элементы потолка вместе с лампами прогибаются к полу. Позднее части конструкции полностью отпали.

19 августа в группе администрации Североуральска в соцсети «Одноклассники» появлялось сообщение об открытии нового помещения мирового суда. Церемония открытия проходила с торжественным перерезанием ленты перед входом в суд.

URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. В суде не ответили на звонок корреспондента.

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Фото:

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В новом помещении мировых судей в Североуральске, куда работники переехали 19 августа, по сообщениям очевидцев обрушился потолок. Об этом сообщили в социальных сетях. «В новом помещении мировых судей, который торжественно открыли после ремонта рухнул потолок», — говорится в сообщении группы «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте». Там опубликовали фотографии, на которых видно, как элементы потолка вместе с лампами прогибаются к полу. Позднее части конструкции полностью отпали. 19 августа в группе администрации Североуральска в соцсети «Одноклассники» появлялось сообщение об открытии нового помещения мирового суда. Церемония открытия проходила с торжественным перерезанием ленты перед входом в суд. URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. В суде не ответили на звонок корреспондента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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