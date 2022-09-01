Соцсети: в Свердловской области в новом здании суда обрушился потолок. Фото

Очевидцы сообщили об обрушении потолка в новом помещении суда в Североуральске

01 сентября 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

В новое здание суд переехал 19 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU В новом помещении мировых судей в Североуральске, куда работники переехали 19 августа, по сообщениям очевидцев обрушился потолок. Об этом сообщили в социальных сетях. «В новом помещении мировых судей, который торжественно открыли после ремонта рухнул потолок», — говорится в сообщении группы «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте». Там опубликовали фотографии, на которых видно, как элементы потолка вместе с лампами прогибаются к полу. Позднее части конструкции полностью отпали. 19 августа в группе администрации Североуральска в соцсети «Одноклассники» появлялось сообщение об открытии нового помещения мирового суда. Церемония открытия проходила с торжественным перерезанием ленты перед входом в суд. URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. В суде не ответили на звонок корреспондента. Фото: «ВКонтакте» Фото: «ВКонтакте»

В новом помещении мировых судей в Североуральске, куда работники переехали 19 августа, по сообщениям очевидцев обрушился потолок. Об этом сообщили в социальных сетях. «В новом помещении мировых судей, который торжественно открыли после ремонта рухнул потолок», — говорится в сообщении группы «Типичный Североуральск» в соцсети «ВКонтакте». Там опубликовали фотографии, на которых видно, как элементы потолка вместе с лампами прогибаются к полу. Позднее части конструкции полностью отпали. 19 августа в группе администрации Североуральска в соцсети «Одноклассники» появлялось сообщение об открытии нового помещения мирового суда. Церемония открытия проходила с торжественным перерезанием ленты перед входом в суд. URA.RU обратилось в департамент информационной политики Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. В суде не ответили на звонок корреспондента.