В Сирии назвали новую стратегию Путина «дорожной картой управления миром»

Тезисы, содержащиеся в концепции внешней политики России, представляют собой дорожную карту для управления миром. Об этом заявил депутат из Сирии Халед аль-Аббуд.
«Спустя приблизительно 30 лет (после распада советского союза — прим. URA.RU) США отступают, и восходят настоящие государства, способные управлять миром», — заявил политик РИА Новости. Он указал, что тезисы, содержащиеся в концепции внешней политики России, являются дорожной картой для управления миром.
По мнению аль-Аббуда, Россия, вопреки заявлениям США, не хочет контролировать мир, повышая градус напряженности. Соединенные Штаты, указывает депутат, основываются на стратегии разжигания «важных суставов в мире» для установления контроля над ними.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики РФ, передает Пятый канал. По словам главы государства, новая концепция станет основой для дальнейшей работы России по международным делам.
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