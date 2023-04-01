Политолог Асафов: РФ предложила Европе единственный способ выжить

01 апреля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новой Концепцией внешней политики России президент страны Владимир Путин пригласил Европу в евразийское пространство, отказавшись от вассальных договоренностей с США. Для европейцев такой путь является единственным способом выжить. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что новая концепция внешней политики отражает революционные подвижки в международных делах «Здесь мне кажется важным приглашение Европы в евразийское пространство как единственный способ ей выжить, порвав вассальную присягу, в которой она сейчас находится. Очевидно, из-за этого она испытывает определенные сложности и с развитием, экономикой, миграцией в этом ключе», — сказал Александр Асафов. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с URA.RU отметил, что важным пунктом Концепции является защита союзников. «Концептуально фиксируется формирование нового многополярного мира. Россия — справедливый защитник всех, кому требуется защита. В этой Концепции Россия формулируется как один из самых главных центров многополярного мира», — объяснил собеседник агентства. «Одно из самых важных — это формулирование миссии и роли России как хранительницы особой русской цивилизации. Мультикультурной, мультинациональной, но в то же время российской цивилизации, в базе которой находится понятие справедливости. Впервые в подобного рода базовых документах формулируется понятие Русского мира, русской цивилизации», — добавил Мартынов. Асафов уточнил, что Концепция дополняет важные документы государства. «Во главе угла стоит задача не сохранить дружеские отношения, выстроить коммерческие отношения с другими акторами, а защитить суверенитет страны и позиции на международной арене для очевидных целей. Цели не связаны с амбициями на верховенстве или первенстве, как это прослеживается во всех действиях американцев. Это не направлено на обогащение. Интересы очень простые — это народосбережение, которое прописано в других ключевых документах, например, в Конституции», — заключил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новой Концепцией внешней политики России президент страны Владимир Путин пригласил Европу в евразийское пространство, отказавшись от вассальных договоренностей с США. Для европейцев такой путь является единственным способом выжить. Об этом в разговоре с URA.RU заявил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что новая концепция внешней политики отражает революционные подвижки в международных делах «Здесь мне кажется важным приглашение Европы в евразийское пространство как единственный способ ей выжить, порвав вассальную присягу, в которой она сейчас находится. Очевидно, из-за этого она испытывает определенные сложности и с развитием, экономикой, миграцией в этом ключе», — сказал Александр Асафов. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с URA.RU отметил, что важным пунктом Концепции является защита союзников. «Концептуально фиксируется формирование нового многополярного мира. Россия — справедливый защитник всех, кому требуется защита. В этой Концепции Россия формулируется как один из самых главных центров многополярного мира», — объяснил собеседник агентства. «Одно из самых важных — это формулирование миссии и роли России как хранительницы особой русской цивилизации. Мультикультурной, мультинациональной, но в то же время российской цивилизации, в базе которой находится понятие справедливости. Впервые в подобного рода базовых документах формулируется понятие Русского мира, русской цивилизации», — добавил Мартынов. Асафов уточнил, что Концепция дополняет важные документы государства. «Во главе угла стоит задача не сохранить дружеские отношения, выстроить коммерческие отношения с другими акторами, а защитить суверенитет страны и позиции на международной арене для очевидных целей. Цели не связаны с амбициями на верховенстве или первенстве, как это прослеживается во всех действиях американцев. Это не направлено на обогащение. Интересы очень простые — это народосбережение, которое прописано в других ключевых документах, например, в Конституции», — заключил политолог.