Генерал Лапин вернулся на фронт: главное к вечеру 1 апреля

Генерал РФ Александр Лапин будет возвращен на фронт, чтобы руководить одним из направлений на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Генерал-полковник Александр Лапин вернется на фронт по приказу министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщил военкор Котенок. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 1 апреля.
- Генерал Лапин вернется на фронт по приказу Шойгу, сообщил военкор Котенок. Он добавил, что вместе с Лапиным на фронт вернется командующий ВДВ Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский. Полковник запаса Юрий Чмутил объяснил URA.RU, что возвращение Лапина на фронт — необходимость, так как на фронте нужны командиры с большим боевым опытом. Одной из причин возвращения также являются возможные активные военные действия со стороны ВСУ. Старший лейтенант ДНР Александр Матюшин рассказал, что Лапин будет руководить одним из направлений на СВО. Он добавил, что возвращение Лапина воодушевило войска.
- МВД Украины сообщило о завершении создания «гвардии наступления» на Крым и Донбасс. В ведомстве объяснили, что лишь десять процентов из 35 тысяч украинских добровольцев принято в гвардию.
- Шойгу заявил о прогрессе в обеспечении армии России на СВО. Он объяснил, что прогресс был достигнут благодаря расширению производственных мощностей выпускаемой продукции для российских войск.
- Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал об отправке шести батальонов немецких танков Leopard и Leopard 2 на Украину. Он уточнил, что речь идет о более чем 160 единицах военной техники.
- Военный корреспондент URA.RU Сергей Саблин сообщил, что полицейские в Запорожской области нашли склад со взрывчаткой и патронами НАТО. Среди обнаруженного были ручные гранатометы, гранаты и патроны.
- Минобороны России сообщило о сбитии украинского самолета МиГ-29 в районе ДНР, передает Пятый канал. Там указали, что, кроме самолета, военные смогли сбить вертолет Ми-8
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