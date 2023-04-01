Фасад дома в центре Кургана украсили проекцией в виде буквы Z. Видео

02 апреля 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

На стене дома в Кургане появилась буква Z Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Проекция в виде буквы Z появилась на стене дома №3 по улице Кремлева в центре Кургана. Об этом сообщил местный житель Денис Стариков, который заснял увиденное на камеру. «Курган, очень раннее утро. Я наблюдаю проекцию на стене девятиэтажного дома в виде буква Z в поддержку спецоперации, в поддержку наших воинов, которые сейчас мужественно сражаются на территории Украины за наше Отечество. Эта проекция сделана с противоположного пятиэтажного дома, с чердака», — пояснил автор ролика. Видео выложено в группе «Курган — курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области построил возле своего дома букву Z изо льда. Умелец проживает в городе Шумиха. Буквы V и Z традиционно считают символами спецоперации на Украине. В Минобороны РФ отмечали, что это означает «за победу» и «сила в правде». При этом в ведомстве подчеркивали, что буквы не относятся к официальным воинским символам.

Проекция в виде буквы Z появилась на стене дома №3 по улице Кремлева в центре Кургана. Об этом сообщил местный житель Денис Стариков, который заснял увиденное на камеру. «Курган, очень раннее утро. Я наблюдаю проекцию на стене девятиэтажного дома в виде буква Z в поддержку спецоперации, в поддержку наших воинов, которые сейчас мужественно сражаются на территории Украины за наше Отечество. Эта проекция сделана с противоположного пятиэтажного дома, с чердака», — пояснил автор ролика. Видео выложено в группе «Курган — курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области построил возле своего дома букву Z изо льда. Умелец проживает в городе Шумиха. Буквы V и Z традиционно считают символами спецоперации на Украине. В Минобороны РФ отмечали, что это означает «за победу» и «сила в правде». При этом в ведомстве подчеркивали, что буквы не относятся к официальным воинским символам.