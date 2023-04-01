01 апреля 2023
31 марта 2023

Фасад дома в центре Кургана украсили проекцией в виде буквы Z. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция Свеча памяти. Курган, символ z
На стене дома в Кургане появилась буква Z Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Проекция в виде буквы Z появилась на стене дома №3 по улице Кремлева в центре Кургана. Об этом сообщил местный житель Денис Стариков, который заснял увиденное на камеру.

«Курган, очень раннее утро. Я наблюдаю проекцию на стене девятиэтажного дома в виде буква Z в поддержку спецоперации, в поддержку наших воинов, которые сейчас мужественно сражаются на территории Украины за наше Отечество. Эта проекция сделана с противоположного пятиэтажного дома, с чердака», — пояснил автор ролика. Видео выложено в группе «Курган — курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области построил возле своего дома букву Z изо льда. Умелец проживает в городе Шумиха. Буквы V и Z традиционно считают символами спецоперации на Украине. В Минобороны РФ отмечали, что это означает «за победу» и «сила в правде». При этом в ведомстве подчеркивали, что буквы не относятся к официальным воинским символам.

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Проекция в виде буквы Z появилась на стене дома №3 по улице Кремлева в центре Кургана. Об этом сообщил местный житель Денис Стариков, который заснял увиденное на камеру. «Курган, очень раннее утро. Я наблюдаю проекцию на стене девятиэтажного дома в виде буква Z в поддержку спецоперации, в поддержку наших воинов, которые сейчас мужественно сражаются на территории Украины за наше Отечество. Эта проекция сделана с противоположного пятиэтажного дома, с чердака», — пояснил автор ролика. Видео выложено в группе «Курган — курганские.ру» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области построил возле своего дома букву Z изо льда. Умелец проживает в городе Шумиха. Буквы V и Z традиционно считают символами спецоперации на Украине. В Минобороны РФ отмечали, что это означает «за победу» и «сила в правде». При этом в ведомстве подчеркивали, что буквы не относятся к официальным воинским символам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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