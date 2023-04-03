Спасатели применили дроны, чтобы потушить пожар в густонаселенном районе Екатеринбурга

Спасатели МЧС подняли в небо беспилотную авиационную систему, чтобы потушить пожар в Екатеринбурге. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Для разведки в зоне действия пожара задействована беспилотная авиационная система. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара развернут и функционирует оперативный штаб», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Чкаловском районе Екатеринбурга вспыхнул пожар. По словам очевидцев, огонь распространяется на территории жилого микрорайона Солнечный. В ГУ МЧС области сообщили о том, что создается угроза распространения огня на жилые дома на улице Ротной. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара.
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