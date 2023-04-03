В густонаселенном районе Екатеринбурга вспыхнул пожар. Фото, видео

03 апреля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Читатели агентства сообщают, что горит трава в поселке Солнечный Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Чкаловском районе Екатеринбурга вспыхнул пожар. По словам очевидцев, огонь распространяется на территории жилого микрорайона Солнечный. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На Вторчермете пожар. Горит сухая трава. Огонь распространяется на территории Солнечного», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МЧС. «В 15:44 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Ротной. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 10 га горит сухая растительность. Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер. Создается угроза распространения огня на жилые дома на улице Ротной. Тушение пожара осложняется отдаленностью водоисточников. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. К ликвидации возгорания привлечены восемь единиц спецтехники и 39 человек личного состава», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге из-за теплой погоды начались природные пожары. Спасатели фиксируют первые случаи возгорания сухой растительности. Фото: читатели URA.RU Фото: читатели URA.RU

В Чкаловском районе Екатеринбурга вспыхнул пожар. По словам очевидцев, огонь распространяется на территории жилого микрорайона Солнечный. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На Вторчермете пожар. Горит сухая трава. Огонь распространяется на территории Солнечного», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МЧС. «В 15:44 на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на улице Ротной. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 10 га горит сухая растительность. Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер. Создается угроза распространения огня на жилые дома на улице Ротной. Тушение пожара осложняется отдаленностью водоисточников. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара. К ликвидации возгорания привлечены восемь единиц спецтехники и 39 человек личного состава», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге из-за теплой погоды начались природные пожары. Спасатели фиксируют первые случаи возгорания сухой растительности.