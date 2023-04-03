Суд отправил в колонию свердловчанина, убившего знакомого за обращение в полицию

04 апреля 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Ранее Алексея Тетюева оправдывали по уголовному делу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловчанин Алексей Тетюев, который убил знакомого, заявившего о нем в полицию, приговорен к восьми годам и десяти месяцам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Алексею Тетюеву наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что инцидент произошел в декабре 2019 года. В то время Тетюев подозревался в краже продукции из металла, и свердловчанин, знавший Тетюева, сообщил в полицию о преступлении. За это мужчина избил потерпевшего, и тот погиб на месте. До этого уголовное дело Тетюева рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которые признали его невиновным. Однако кассационный суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.

Свердловчанин Алексей Тетюев, который убил знакомого, заявившего о нем в полицию, приговорен к восьми годам и десяти месяцам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Алексею Тетюеву наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что инцидент произошел в декабре 2019 года. В то время Тетюев подозревался в краже продукции из металла, и свердловчанин, знавший Тетюева, сообщил в полицию о преступлении. За это мужчина избил потерпевшего, и тот погиб на месте. До этого уголовное дело Тетюева рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которые признали его невиновным. Однако кассационный суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.