03 апреля 2023

Суд отправил в колонию свердловчанина, убившего знакомого за обращение в полицию

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Ранее Алексея Тетюева оправдывали по уголовному делу Фото:

Свердловчанин Алексей Тетюев, который убил знакомого, заявившего о нем в полицию, приговорен к восьми годам и десяти месяцам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд назначил Алексею Тетюеву наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что инцидент произошел в декабре 2019 года.

В то время Тетюев подозревался в краже продукции из металла, и свердловчанин, знавший Тетюева, сообщил в полицию о преступлении. За это мужчина избил потерпевшего, и тот погиб на месте.

До этого уголовное дело Тетюева рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которые признали его невиновным. Однако кассационный суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.

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Свердловчанин Алексей Тетюев, который убил знакомого, заявившего о нем в полицию, приговорен к восьми годам и десяти месяцам колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Суд назначил Алексею Тетюеву наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что инцидент произошел в декабре 2019 года. В то время Тетюев подозревался в краже продукции из металла, и свердловчанин, знавший Тетюева, сообщил в полицию о преступлении. За это мужчина избил потерпевшего, и тот погиб на месте. До этого уголовное дело Тетюева рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которые признали его невиновным. Однако кассационный суд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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