Силовики начали проверку из-за обрушения части стены в свердловской школе

04 апреля 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит, как соблюдается безопасность детей в школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку в школе №15, где очевидцы сообщали об обрушении потолка, но позже оказалось, что осыпалась часть стены, прилегающая к окну. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства в Свердловской области. «Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку по публикации СМИ об обрушении штукатурного слоя оконного проема в коридоре МАОУ „Средняя образовательная школа № 15“ Каменска-Уральского», — говорится в сообщении прокуратуры. По версии ведомства, в учебном заведении осыпался штукатурный слой около окна. На фото очевидцев видны крупные обломки, лежащие на полу. Надзорное ведомство проверит, безопасно ли детям находиться в школе и переговорит с руководством учреждения, которое объяснится перед прокуратурой. Если в школе найдут нарушения, виновных за инцидент накажут. Ранее в соцсетях сообщали об обрушении потолка на третьем этаже учебного заведения. Однако, по официальной информации, потолок остался невредим, а обломки на полу связаны с заменой окна в коридоре.

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку в школе №15, где очевидцы сообщали об обрушении потолка, но позже оказалось, что осыпалась часть стены, прилегающая к окну. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства в Свердловской области. «Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку по публикации СМИ об обрушении штукатурного слоя оконного проема в коридоре МАОУ „Средняя образовательная школа № 15“ Каменска-Уральского», — говорится в сообщении прокуратуры. По версии ведомства, в учебном заведении осыпался штукатурный слой около окна. На фото очевидцев видны крупные обломки, лежащие на полу. Надзорное ведомство проверит, безопасно ли детям находиться в школе и переговорит с руководством учреждения, которое объяснится перед прокуратурой. Если в школе найдут нарушения, виновных за инцидент накажут. Ранее в соцсетях сообщали об обрушении потолка на третьем этаже учебного заведения. Однако, по официальной информации, потолок остался невредим, а обломки на полу связаны с заменой окна в коридоре.