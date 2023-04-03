Силовики начали проверку из-за обрушения части стены в свердловской школе

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку в школе №15, где очевидцы сообщали об обрушении потолка, но позже оказалось, что осыпалась часть стены, прилегающая к окну. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства в Свердловской области.
«Прокуратура Каменска-Уральского организовала проверку по публикации СМИ об обрушении штукатурного слоя оконного проема в коридоре МАОУ „Средняя образовательная школа № 15“ Каменска-Уральского», — говорится в сообщении прокуратуры. По версии ведомства, в учебном заведении осыпался штукатурный слой около окна. На фото очевидцев видны крупные обломки, лежащие на полу.
Надзорное ведомство проверит, безопасно ли детям находиться в школе и переговорит с руководством учреждения, которое объяснится перед прокуратурой. Если в школе найдут нарушения, виновных за инцидент накажут.
Ранее в соцсетях сообщали об обрушении потолка на третьем этаже учебного заведения. Однако, по официальной информации, потолок остался невредим, а обломки на полу связаны с заменой окна в коридоре.
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