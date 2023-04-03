В свердловской школе обрушился потолок. Фото

В коридоре школы №15 Каменска-Уральского обвалился потолок

04 апреля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

По предварительной информации, из учеников никто не пострадал Фото: Анна Майорова © URA.RU В школе №15 в Каменске-Уральском (Свердловская область) обвалилась часть потолка, обломками завалило пол в коридоре. Об этом сообщили очевидцы. «Обвалился потолок на третьем этаже в коридоре», — приводится сообщение очевидцев в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». Автор сообщения пожелал остаться анонимным. Информации о пострадавших не поступало. Подписчики канала рассказали, что инцидент произошел в то время, когда дети были на уроках. URA.RU обратилось к представителю ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Представитель школы в разговоре с корреспондентом пообещал позднее соединить с директором. Фото: telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский»

В школе №15 в Каменске-Уральском (Свердловская область) обвалилась часть потолка, обломками завалило пол в коридоре. Об этом сообщили очевидцы. «Обвалился потолок на третьем этаже в коридоре», — приводится сообщение очевидцев в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». Автор сообщения пожелал остаться анонимным. Информации о пострадавших не поступало. Подписчики канала рассказали, что инцидент произошел в то время, когда дети были на уроках. URA.RU обратилось к представителю ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Представитель школы в разговоре с корреспондентом пообещал позднее соединить с директором.