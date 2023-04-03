В школе №15 в Каменске-Уральском (Свердловская область) обвалилась часть потолка, обломками завалило пол в коридоре. Об этом сообщили очевидцы.
«Обвалился потолок на третьем этаже в коридоре», — приводится сообщение очевидцев в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». Автор сообщения пожелал остаться анонимным.
Информации о пострадавших не поступало. Подписчики канала рассказали, что инцидент произошел в то время, когда дети были на уроках.
URA.RU обратилось к представителю ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Представитель школы в разговоре с корреспондентом пообещал позднее соединить с директором.
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