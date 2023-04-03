03 апреля 2023

В свердловской школе обрушился потолок. Фото

В коридоре школы №15 Каменска-Уральского обвалился потолок
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание школы №80. Екатеринбург, учебный класс, обучение, учеба, парта, школа, начальная школа, среднее образование, школьная парта
По предварительной информации, из учеников никто не пострадал Фото:

В школе №15 в Каменске-Уральском (Свердловская область) обвалилась часть потолка, обломками завалило пол в коридоре. Об этом сообщили очевидцы.

«Обвалился потолок на третьем этаже в коридоре», — приводится сообщение очевидцев в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». Автор сообщения пожелал остаться анонимным.

Информации о пострадавших не поступало. Подписчики канала рассказали, что инцидент произошел в то время, когда дети были на уроках.

URA.RU обратилось к представителю ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Представитель школы в разговоре с корреспондентом пообещал позднее соединить с директором.

Фото:

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В школе №15 в Каменске-Уральском (Свердловская область) обвалилась часть потолка, обломками завалило пол в коридоре. Об этом сообщили очевидцы. «Обвалился потолок на третьем этаже в коридоре», — приводится сообщение очевидцев в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский». Автор сообщения пожелал остаться анонимным. Информации о пострадавших не поступало. Подписчики канала рассказали, что инцидент произошел в то время, когда дети были на уроках. URA.RU обратилось к представителю ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступил. Представитель школы в разговоре с корреспондентом пообещал позднее соединить с директором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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