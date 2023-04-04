В апреле на Таганае началось половодье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) реки затопили тропы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, проход в настоящее время затруднен.

«В этом году таганайские реки бурно встречают приход весны. За приютом „Таганай“ кое-где встречаются труднопроходимые участки», — отметили URA.RU в нацпарке.

На данный момент Тесьма освободилась ото льда. Река Большой Киалим находится в процессе освобождения. Половодье устроили притоки Киалимчики. Притоки усложнили путь на Дальний Таганай и Киалимский кордон.

В конце марта лед на реках Таганая стал тонким. Сотрудники нацпарка предупредили туристов о том, чтобы опасались выходить на лед и пользовались при переходе водных артерий мостами.