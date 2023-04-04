04 апреля 2023

В лесах Златоуста реки затопили тропы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Архив. Паводок. Челябинск., река, вода, берег, весна
В апреле на Таганае началось половодье Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) реки затопили тропы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, проход в настоящее время затруднен.

«В этом году таганайские реки бурно встречают приход весны. За приютом „Таганай“ кое-где встречаются труднопроходимые участки», — отметили URA.RU в нацпарке.

На данный момент Тесьма освободилась ото льда. Река Большой Киалим находится в процессе освобождения. Половодье устроили притоки Киалимчики. Притоки усложнили путь на Дальний Таганай и Киалимский кордон.

В конце марта лед на реках Таганая стал тонким. Сотрудники нацпарка предупредили туристов о том, чтобы опасались выходить на лед и пользовались при переходе водных артерий мостами.

В ряде мест на Таганае реки сделали тропы труднопроходимыми
В ряде мест на Таганае реки сделали тропы труднопроходимыми
Фото:

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) реки затопили тропы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе нацпарка, проход в настоящее время затруднен. «В этом году таганайские реки бурно встречают приход весны. За приютом „Таганай“ кое-где встречаются труднопроходимые участки», — отметили URA.RU в нацпарке. На данный момент Тесьма освободилась ото льда. Река Большой Киалим находится в процессе освобождения. Половодье устроили притоки Киалимчики. Притоки усложнили путь на Дальний Таганай и Киалимский кордон. В конце марта лед на реках Таганая стал тонким. Сотрудники нацпарка предупредили туристов о том, чтобы опасались выходить на лед и пользовались при переходе водных артерий мостами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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