05 апреля 2023
04 апреля 2023

В Сургуте четырехкомнатную квартиру с кинозалом сдают за 80 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередная конференция челябинского регионального отделения партии Единая Россия. Челябинск, проектор
В одной из комнат установлен проектор и экран Фото:

В Сургуте (ХМАО) на длительный срок сдается четырехкомнатная квартира с кинозалом. Арендовать ее можно за 80 тысяч рублей в месяц. Как отмечает автор объявления на популярном сайте, при такой стоимости необходимо отдельно оплачивать коммунальные услуги.

«На длительный срок сдается 4-комнатная квартира в центральной части города. Очень удобная планировка, в гостевой зоне просторная кухня, многофункциональный зал с реальным кинотеатром и еще один санузел. Проектор с экраном шириной четыре метра и полноценная акустика уровня Hi-Fi с сабвуфером обеспечит полное погружение в мир кино», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления отмечает, что готов сдавать объект за 90 тысяч рублей, в этом случае коммунальные услуги будут включены в стоимость. При заселении необходимо будет оставить залог. В квартире оборудована спортивная зона, есть гардеробная и теплые полы в ванной и на кухне.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пыть-Яхе на продажу выставлен трехэтажный дом с кинозалом, спортзалом и баром. Площадь здания — 360 квадратных метров, стоимость — 17 миллионов 600 тысяч рублей.

Одна из комнат оборудована под кинозал
Одна из комнат оборудована под кинозал
В ней имеется проектор и экран шириной четыре метра
В ней имеется проектор и экран шириной четыре метра
Площадь квартиры составляет 145 квадратных метров
Площадь квартиры составляет 145 квадратных метров

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В Сургуте (ХМАО) на длительный срок сдается четырехкомнатная квартира с кинозалом. Арендовать ее можно за 80 тысяч рублей в месяц. Как отмечает автор объявления на популярном сайте, при такой стоимости необходимо отдельно оплачивать коммунальные услуги. «На длительный срок сдается 4-комнатная квартира в центральной части города. Очень удобная планировка, в гостевой зоне просторная кухня, многофункциональный зал с реальным кинотеатром и еще один санузел. Проектор с экраном шириной четыре метра и полноценная акустика уровня Hi-Fi с сабвуфером обеспечит полное погружение в мир кино», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления отмечает, что готов сдавать объект за 90 тысяч рублей, в этом случае коммунальные услуги будут включены в стоимость. При заселении необходимо будет оставить залог. В квартире оборудована спортивная зона, есть гардеробная и теплые полы в ванной и на кухне. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пыть-Яхе на продажу выставлен трехэтажный дом с кинозалом, спортзалом и баром. Площадь здания — 360 квадратных метров, стоимость — 17 миллионов 600 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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