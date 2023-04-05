В Сургуте четырехкомнатную квартиру с кинозалом сдают за 80 тысяч рублей. Фото

06 апреля 2023 в 05:39 Размер текста - 17 +

В одной из комнат установлен проектор и экран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) на длительный срок сдается четырехкомнатная квартира с кинозалом. Арендовать ее можно за 80 тысяч рублей в месяц. Как отмечает автор объявления на популярном сайте, при такой стоимости необходимо отдельно оплачивать коммунальные услуги. «На длительный срок сдается 4-комнатная квартира в центральной части города. Очень удобная планировка, в гостевой зоне просторная кухня, многофункциональный зал с реальным кинотеатром и еще один санузел. Проектор с экраном шириной четыре метра и полноценная акустика уровня Hi-Fi с сабвуфером обеспечит полное погружение в мир кино», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления отмечает, что готов сдавать объект за 90 тысяч рублей, в этом случае коммунальные услуги будут включены в стоимость. При заселении необходимо будет оставить залог. В квартире оборудована спортивная зона, есть гардеробная и теплые полы в ванной и на кухне. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пыть-Яхе на продажу выставлен трехэтажный дом с кинозалом, спортзалом и баром. Площадь здания — 360 квадратных метров, стоимость — 17 миллионов 600 тысяч рублей. Одна из комнат оборудована под кинозал avito.ru В ней имеется проектор и экран шириной четыре метра avito.ru Площадь квартиры составляет 145 квадратных метров avito.ru

В Сургуте (ХМАО) на длительный срок сдается четырехкомнатная квартира с кинозалом. Арендовать ее можно за 80 тысяч рублей в месяц. Как отмечает автор объявления на популярном сайте, при такой стоимости необходимо отдельно оплачивать коммунальные услуги. «На длительный срок сдается 4-комнатная квартира в центральной части города. Очень удобная планировка, в гостевой зоне просторная кухня, многофункциональный зал с реальным кинотеатром и еще один санузел. Проектор с экраном шириной четыре метра и полноценная акустика уровня Hi-Fi с сабвуфером обеспечит полное погружение в мир кино», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления отмечает, что готов сдавать объект за 90 тысяч рублей, в этом случае коммунальные услуги будут включены в стоимость. При заселении необходимо будет оставить залог. В квартире оборудована спортивная зона, есть гардеробная и теплые полы в ванной и на кухне. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пыть-Яхе на продажу выставлен трехэтажный дом с кинозалом, спортзалом и баром. Площадь здания — 360 квадратных метров, стоимость — 17 миллионов 600 тысяч рублей.